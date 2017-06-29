наверх
29.06.201714:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Прокуратура требует в 6 раз увеличить размер залога за Гужву

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (140)

    8003
    Согласно информации пресс-службы прокуратуры Киева, обвинением была подана апелляционная жалоба с требованием увеличить размер залога с 544 тысяч гривен до 3,2 миллиона гривен.
    Игорь Гужва
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева просит суд в шесть раз увеличить размер залога для главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы — до 123 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Портнов: в деле Гужвы все госорганы координируются из единого центра

    Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве 24 июня арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог.

    "Прокуратура города Киева в суде апелляционной инстанции обжалует меру пресечения, которая была избрана Шевченковским райсудом столицы руководителю интернет-издания "Страна.ua" И. Гужве. Так, не соглашаясь с решением суда относительно размера залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тысяч гривен до 3,2 миллиона гривен (около 123 тысяч долларов)", — сообщается на сайте прокуратуры.

    Апелляционная жалоба подана в Апелляционный суд Киева для принятия решения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Фондовая биржа. Экономический график
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест