Максакова прокомментировала резкие слова матери об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Вдова убитого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова не общается со своей матерью — российской актрисой театра и кино Людмилой Максаковой, а после ее слов о погибшем муже "вообще не будет", сообщает "Медуза".

"Что там ляпнула мама, я не знаю. (Я с ней не разговариваю — Ред.) уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду. Я не знаю, при каких обстоятельствах она это сказала, но думаю, у них есть запись. Они бы не рискнули публиковать такое без записи", — заявила она.

Ранее издание "Лайф" опубликовало комментарий Людмилы Максаковой: "Ну и слава тебе, господи, а что с ним (Вороненковым — Ред.) еще делать? Слава господи, что в конце концов человека, который так подличал, убили".

Максакова также заявила, что не намерена выстраивать версий о том, кто убил ее мужа. По ее словам, в настоящее время ее возят на бронированной машине, и если бы Вороненкова так охраняли, "все было бы в порядке".

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Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

Прощание с Вороненковым пройдет 25 марта в 12:00 во Владимирском соборе в Киеве.