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    Прощание с Вороненковым пройдет в субботу во Владимирском соборе в Киеве

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (83)

    (обновлено: )18
    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. В пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Павел Паршов служил в ее рядах.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Прощание с экс-депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым, убитым в Киеве, состоится в субботу во Владимирском соборе в Киеве, сообщил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мутный киллер. Соцсети продолжают обсуждать убийство Вороненкова

    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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    "Отпевание Дениса Вороненкова состоится (в субботу — Ред.) в 12-00 во Владимирском соборе. Приходите", – написал Пономарев на Тwitter.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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