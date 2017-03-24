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    Видео момента убийства Вороненкова (18+)

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (76)

    (обновлено: )38810
    Момент убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова попал на видео. Ролик доступен на YouTube. Ранее в МВД заявили, что преступление сняли камеры видеонаблюдения.
    Уанал Валерий Калныш на youtube

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    Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
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