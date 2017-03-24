По факту попадания убийцы Вороненкова в НГ назначена служебная проверка

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Проводится служебная проверка по факту приема предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павла Паршова в ряды Национальной гвардии, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

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Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

"Сейчас будут осуществлены все необходимые мероприятия, чтобы выяснить, чтобы понять все обстоятельства попадания (Паршова – Ред.) в ряды Нацгвардии, проанализировать. Более того, я точно знаю, что уже назначена служебная проверка по этому факту, в частности, приема этого гражданина", — сказа Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина", отметив, что Паршов оказался "никаким бойцом".

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.