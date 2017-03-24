Нацгвардия подтвердила, что убийца Вороненкова служил в ее рядах

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Национальная гвардия Украины подтверждает, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова служил в ее рядах, но был уволен из-за невыполнения условий контракта, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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"В ряды Нацгвардии (в батальон "Донбасс") был призван 25 августа 2015 года… солдат Паршов Павел Александрович был уволен из рядов Нацгвардии в 2016 году за невыполнение условий контракта", — говорится в сообщении.

Нацбатальон "Азов" заявил, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова гражданин Украины Павел Паршов не служил в их рядах.

"Полк "Азов", узнав из СМИ о том, что наши бойцы обвиняются в громком убийстве, что вчера всколыхнуло всю страну, официально заявляет: никакого отношения к этому делу наше подразделение не имеет. Человек, по предварительной версии следствия осуществивший данное преступление, никогда не был в рядах "Азова", ни в 2014-2015 годах, ни теперь", — сообщается в пятницу на сайте пресс-центра нацбатальона Azov-Press.

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко также заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.