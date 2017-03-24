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    Нацгвардия подтвердила, что убийца Вороненкова служил в ее рядах

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (81)

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    По информации пресс-службы Нацгвардии, солдат Паршов Павел Александрович был призван 25 августа 2015 года в батальон "Донбасс" и был уволен из рядов Нацгвардии в 2016 году за невыполнение условий контракта.
    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Национальная гвардия Украины подтверждает, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова служил в ее рядах, но был уволен из-за невыполнения условий контракта, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

    Видео момента убийства Вороненкова
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    Видео момента убийства Вороненкова (18+)

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    "В ряды Нацгвардии (в батальон "Донбасс") был призван 25 августа 2015 года… солдат Паршов Павел Александрович был уволен из рядов Нацгвардии в 2016 году за невыполнение условий контракта", — говорится в сообщении.

    Нацбатальон "Азов" заявил, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова гражданин Украины Павел Паршов не служил в их рядах.

    "Полк "Азов", узнав из СМИ о том, что наши бойцы обвиняются в громком убийстве, что вчера всколыхнуло всю страну, официально заявляет: никакого отношения к этому делу наше подразделение не имеет. Человек, по предварительной версии следствия осуществивший данное преступление, никогда не был в рядах "Азова", ни в 2014-2015 годах, ни теперь", — сообщается в пятницу на сайте пресс-центра нацбатальона Azov-Press.

    Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко также заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.

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