Посольство США призвало Киев наказать виновных в убийстве Вороненкова

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Посольство США в Украине обеспокоено убийством бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, призывает провести полное и беспристрастное расследование, а также привлечь виновных к ответственности.

"Шокированы убийством Дениса Вороненкова, поддерживаем полное и беспристрастное расследование, которое привлечет виновных к ответственности" — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Шоковані вбивством Дениса Вороненкова, підтримуємо повне і неупереджене розслідування, що притягне винних до відповідальності. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 марта 2017 г.

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.