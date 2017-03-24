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    Посольство США призвало Киев наказать виновных в убийстве Вороненкова

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (78)

    (обновлено: )11301
    Посольство Соединенных Штатов призвало власти Украины провести полное и беспристрастное расследование, которое привлечет виновных к ответственности убийц бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
    Акция возле посольства США в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Посольство США в Украине обеспокоено убийством бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, призывает провести полное и беспристрастное расследование, а также привлечь виновных к ответственности.

    "Шокированы убийством Дениса Вороненкова, поддерживаем полное и беспристрастное расследование, которое привлечет виновных к ответственности" — говорится в сообщении посольства в Twitter.

    Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
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