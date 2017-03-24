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    Убийца Вороненкова. МВД - кузница киллеров

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (72)

    (обновлено: )841122
    Уже достоверно известно, что киллер расстрелявший в центре столицы экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова и ранивший его охранника, служил в Национальной гвардии. Испуг руководства МВД, заявившего о российском следе, понятен.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В очередной раз МВД село в лужу, на этот раз достаточно глубокую. После того как стало известно, что погибший киллер служил в Нацгвардии и даже получил удостоверение участника АТО, стало понятно, почему с первых минут после убийства Вороненкова МВД начало развивать версию о происках диверсантов и агентов ФСБ в центре Киева. Ведомство Авакова пыталось таким образом отвести основной удар от себя и переложить ответственность за убийство на СБУ, тем более учитывая тот факт, что агент был "внедрен" в Нацгвардию, а руководство МВД даже об это не догадывалось.

    Шила в мешке не утаишь

    С первых минут после убийства Дениса Вороненкова все приближенные персоны к главе МВД, а именно его многочисленные советники, утверждали, что, дескать, погибший стал жертвой российских спецслужб. При этом они были в курсе, что при киллере имелся паспорт гражданина Украины и удостоверение участника АТО, выданное бойцу Нацгвардии.

    Появилось новое видео первых минут после убийства Вороненкова
    канал Николай Зборщик на youtube
    Появилось видео первых минут после убийства Вороненкова

    "Вороненков был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходившим там службу, а затем получившим приказ на ликвидацию "врага России", - заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.

    Он отметил, что правоохранителям известна личность и биография убийцы. Советник главы МВД уверяет, что убийца Вороненкова действительно служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев, но не был участником боевых действий, хотя у него есть соответствующее удостоверение.

    Геращенко рассказал, что киллер был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. Убийца — Паршов Павел Александрович, 1988 года рождения, уроженец города Севастополь, был частным предпринимателем, попал под уголовную ответственность. За границей никогда не был, но в феврале 2015 года он пересек границу Украины пройдя пешком через один из КПП на границе с Белоруссией.

    "В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат. Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии", - рассказал Геращенко.

    В боевых действиях Паршов участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды действовать из Москвы.

    "Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова…", — отметил Геращенко.

    Как пообещал Геращенко, теперь будет жесткий отбор и в вооруженные силы Украины и Нацгвардию на предмет возможной причастности в работе на спецслужбы РФ.

    "Поскольку не известно пока сколько еще таких павлов паршовых засланы к нам за последние годы в украинские спецслужбы, полицию, Национальную гвардию, Вооруженные силы, другие органы власти", — заявил Геращенко.

    Кадры МВД уходят в криминал

    Как ни крути, а из заявлений советника министра выходи, что МВД — кузница киллеров и прочих беспредельщиков. Достаточно вспомнить, что с 2014 года ряды батальонов подчиненных Нацгвардии, пополнили ранее судимые кадры. Достаточно вспомнить батальон "Торнадо", он же "Шахтерск", который прославился не на поле боя, а своими уголовными подвигами. А ведь именно в этом батальоне было больше всего ранее судимых или же подследственных товарищей. И, как поговаривали, людей с уголовным прошлым МВД набирало специально, чтобы они запугивали население во время зачисток территории. С этой задачей они справились на 100%, только не ожидали, что попадут на нары. Можно вспомнить и других бойцов, которые с корочками МВД творили полнейший беспредел.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова: подробности, реакция, версии

    Как показывает практика, сегодня среди служивших легче всего найти исполнителя на одноразовую работу с риском для жизни.

    "В Нацгвардию ушли все добробаты, а в 2014 года из наполняли кем попало: наркоманами, алкоголиками, психически нестабильными, ранее судимыми. И не все охотно шли в бой. Сейчас масса людей, ушедших из добробатов. Многие остались не у дел, а некоторые командиры организовали так называемые фирмы даже по названиям своих батальонов и занимаются той же охраной янтарных копанок и рейдерскими захватами. Среди того контингента можно найти исполнителя на подобную работу. К тому же данный киллер действовал очень непрофессионально. Место для убийства было выбрано самое неудачное — улица немноголюдная, путей отступления нет — вечные пробки, закрытые подворотни. Оружие без глушителя, что тут же наделало шума и охранник успел ответить. К тому же у убийцы явно дрогнула рука — целился в голову, а попал в шею. Уверен, что исполнитель не должен был остаться в живых. Все указывает на то, что он должен был быть ликвидирован. Возможно, и на месте преступления. Выход на заказчика вряд ли найдут. Это непрофессиональное убийство, я бы сказал, что действовали дилетанты. И уверен, что за это убийство много не заплатили", — отмечает экс-следователь по особо важным делам МВД Украины Сергей Шуваев.

    Даже то, что убийца носил с собой паспорт и удостоверение участника АТО, говорит об уровне его профессиональной некомпетентности. Хотя, как уверяют в МВД, киллер прошел подготовку в школе диверсантов, созданной еще во времена НКВД. МВД путает следы и пытается отвести от себя ответственность за то, что взяли на работу такого кадра.

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