Убийца Вороненкова. МВД - кузница киллеров

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В очередной раз МВД село в лужу, на этот раз достаточно глубокую. После того как стало известно, что погибший киллер служил в Нацгвардии и даже получил удостоверение участника АТО, стало понятно, почему с первых минут после убийства Вороненкова МВД начало развивать версию о происках диверсантов и агентов ФСБ в центре Киева. Ведомство Авакова пыталось таким образом отвести основной удар от себя и переложить ответственность за убийство на СБУ, тем более учитывая тот факт, что агент был "внедрен" в Нацгвардию, а руководство МВД даже об это не догадывалось.

Шила в мешке не утаишь

С первых минут после убийства Дениса Вороненкова все приближенные персоны к главе МВД, а именно его многочисленные советники, утверждали, что, дескать, погибший стал жертвой российских спецслужб. При этом они были в курсе, что при киллере имелся паспорт гражданина Украины и удостоверение участника АТО, выданное бойцу Нацгвардии.

"Вороненков был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходившим там службу, а затем получившим приказ на ликвидацию "врага России", - заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что правоохранителям известна личность и биография убийцы. Советник главы МВД уверяет, что убийца Вороненкова действительно служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев, но не был участником боевых действий, хотя у него есть соответствующее удостоверение.

Геращенко рассказал, что киллер был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. Убийца — Паршов Павел Александрович, 1988 года рождения, уроженец города Севастополь, был частным предпринимателем, попал под уголовную ответственность. За границей никогда не был, но в феврале 2015 года он пересек границу Украины пройдя пешком через один из КПП на границе с Белоруссией.

"В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат. Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии", - рассказал Геращенко.

В боевых действиях Паршов участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды действовать из Москвы.

"Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова…", — отметил Геращенко.

Как пообещал Геращенко, теперь будет жесткий отбор и в вооруженные силы Украины и Нацгвардию на предмет возможной причастности в работе на спецслужбы РФ.

"Поскольку не известно пока сколько еще таких павлов паршовых засланы к нам за последние годы в украинские спецслужбы, полицию, Национальную гвардию, Вооруженные силы, другие органы власти", — заявил Геращенко.

Кадры МВД уходят в криминал

Как ни крути, а из заявлений советника министра выходи, что МВД — кузница киллеров и прочих беспредельщиков. Достаточно вспомнить, что с 2014 года ряды батальонов подчиненных Нацгвардии, пополнили ранее судимые кадры. Достаточно вспомнить батальон "Торнадо", он же "Шахтерск", который прославился не на поле боя, а своими уголовными подвигами. А ведь именно в этом батальоне было больше всего ранее судимых или же подследственных товарищей. И, как поговаривали, людей с уголовным прошлым МВД набирало специально, чтобы они запугивали население во время зачисток территории. С этой задачей они справились на 100%, только не ожидали, что попадут на нары. Можно вспомнить и других бойцов, которые с корочками МВД творили полнейший беспредел.

Как показывает практика, сегодня среди служивших легче всего найти исполнителя на одноразовую работу с риском для жизни.

"В Нацгвардию ушли все добробаты, а в 2014 года из наполняли кем попало: наркоманами, алкоголиками, психически нестабильными, ранее судимыми. И не все охотно шли в бой. Сейчас масса людей, ушедших из добробатов. Многие остались не у дел, а некоторые командиры организовали так называемые фирмы даже по названиям своих батальонов и занимаются той же охраной янтарных копанок и рейдерскими захватами. Среди того контингента можно найти исполнителя на подобную работу. К тому же данный киллер действовал очень непрофессионально. Место для убийства было выбрано самое неудачное — улица немноголюдная, путей отступления нет — вечные пробки, закрытые подворотни. Оружие без глушителя, что тут же наделало шума и охранник успел ответить. К тому же у убийцы явно дрогнула рука — целился в голову, а попал в шею. Уверен, что исполнитель не должен был остаться в живых. Все указывает на то, что он должен был быть ликвидирован. Возможно, и на месте преступления. Выход на заказчика вряд ли найдут. Это непрофессиональное убийство, я бы сказал, что действовали дилетанты. И уверен, что за это убийство много не заплатили", — отмечает экс-следователь по особо важным делам МВД Украины Сергей Шуваев.

Даже то, что убийца носил с собой паспорт и удостоверение участника АТО, говорит об уровне его профессиональной некомпетентности. Хотя, как уверяют в МВД, киллер прошел подготовку в школе диверсантов, созданной еще во времена НКВД. МВД путает следы и пытается отвести от себя ответственность за то, что взяли на работу такого кадра.