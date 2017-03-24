наверх
24.03.201713:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Видео

    Появилось видео первых минут после убийства Вороненкова

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (68)

    (обновлено: )42721
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова "есть новости", но он не имеет права их раскрывать; пока идет очень интенсивная работа, заявил прокурор.
    канал Николай Зборщик на youtube

    Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

    Смотрите также — Убийство Вороненкова: версии и подробности от Луценко

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    Читайте также: Балаклея – не первая и не последняя: взрывы на военных складах Украины

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Появилось новое видео первых минут после убийства Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Эвакуация населения в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Юлия Самойлова
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ