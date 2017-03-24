Мутный киллер. Соцсети продолжают обсуждать убийство Вороненкова

Тимур Громов, РИА Новости Украина
В расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова появились неожиданные новости. По словам Генпрокурора Юрия Луценко, убийца Вороненкова — гражданин Украины и имел при себе служебное удостоверение. Экс-депутата Госдумы убили в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В ходе перестрелки был также ранен и сам охранник.
Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
В украинском сегменте соцсетей уже вторые сутки убийство беглого депутата Госдумы остается приоритетной темой для обсуждений: "Просто удивительно, сколько всего успел рассказать о себе Антону Геращенко киллер Вороненкова перед смертью". "Вы, кстати, понимаете, что сам Вороненков никому в Москве был не нужен? Очередной недонавальный…", — есть в сетях и такие мнения.