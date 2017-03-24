Мутный киллер. Соцсети продолжают обсуждать убийство Вороненкова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова появились неожиданные новости. По словам Генпрокурора Юрия Луценко, убийца Вороненкова — гражданин Украины и имел при себе служебное удостоверение. Экс-депутата Госдумы убили в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В ходе перестрелки был также ранен и сам охранник.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

В украинском сегменте соцсетей уже вторые сутки убийство беглого депутата Госдумы остается приоритетной темой для обсуждений: "Просто удивительно, сколько всего успел рассказать о себе Антону Геращенко киллер Вороненкова перед смертью". "Вы, кстати, понимаете, что сам Вороненков никому в Москве был не нужен? Очередной недонавальный…", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook