Корнейчук: вы все о Вороненкове говорите, а в Донбассе - кризис

РИА Новости Украина

Пока в Украине активно обсуждают убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, никуда не исчезла главная проблема – тупик в переговорах Украины и России по вопросу Донбасса, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. канал Николай Зборщик на youtube Появилось видео первых минут после убийства Вороненкова

"Украинская экономика и энергетика – на грани остановки. Курс доллара готов скакнуть вверх. Десятки тысяч людей могут остаться без работы. Чем наполнять бюджет – непонятно.



А России просто достаточно молча наблюдать. Лишив Украину угля и денежных переводов гастарбайтеров. Смотреть, как мы плавно задыхаемся.



Вот что в этом направлении собирается делать власть – непонятно.



Или пример судьбы Вороненкова сделает наших политиков более сговорчивыми?" – пишет Корнейчук.