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    Корнейчук: вы все о Вороненкове говорите, а в Донбассе - кризис

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (72)

    (обновлено: )600101
    Украинская экономика и энергетика – на грани остановки. Курс доллара готов скакнуть вверх. Десятки тысяч людей могут остаться без работы. Чем наполнять бюджет – непонятно, пишет политический эксперт Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот

    РИА Новости Украина

    Пока в Украине активно обсуждают убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, никуда не исчезла главная проблема – тупик в переговорах Украины и России по вопросу Донбасса, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    "Украинская экономика и энергетика – на грани остановки. Курс доллара готов скакнуть вверх. Десятки тысяч людей могут остаться без работы. Чем наполнять бюджет – непонятно.

    А России просто достаточно молча наблюдать. Лишив Украину угля и денежных переводов гастарбайтеров. Смотреть, как мы плавно задыхаемся.

    Вот что в этом направлении собирается делать власть – непонятно.

    Или пример судьбы Вороненкова сделает наших политиков более сговорчивыми?" – пишет Корнейчук.

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