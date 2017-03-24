Корнейчук: вы все о Вороненкове говорите, а в Донбассе - кризис

РИА Новости Украина
Пока в Украине активно обсуждают убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, никуда не исчезла главная проблема – тупик в переговорах Украины и России по вопросу Донбасса, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
"Украинская экономика и энергетика – на грани остановки. Курс доллара готов скакнуть вверх. Десятки тысяч людей могут остаться без работы. Чем наполнять бюджет – непонятно.
А России просто достаточно молча наблюдать. Лишив Украину угля и денежных переводов гастарбайтеров. Смотреть, как мы плавно задыхаемся.
Вот что в этом направлении собирается делать власть – непонятно.
Или пример судьбы Вороненкова сделает наших политиков более сговорчивыми?" – пишет Корнейчук.