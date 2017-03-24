Кремль о "подготовке" убийцы Вороненкова в РФ: это абсурд

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Заявления о причастности России к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова абсурдны, в Москве рассчитывают, что распространение подобных утверждений не означает отказа от полноценного расследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсурдные совершенно обвинения, надеемся, что они не означают отказа от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий", — сказал Песков журналистам.

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.