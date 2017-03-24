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    Киллер Вороненкова: новые сенсационные подробности

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (72)

    (обновлено: )1936116
    В СМИ всплыло имя киллера, который убил Дениса Вороненкова. По словам члена коллегии МВД Антона Геращенко, это Павел Паршов, который ранее служил в Нацгвардии.
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве. Место происшествия
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Что известно об убийце

    Спустя сутки после убийства в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, в СМИ всплыло имя предполагаемого киллера. Им оказался 28-летний Павел Паршов. Об этом в пятницу, 24 марта, сначала сообщил журналист Анатолий Шарий у себя в Facebook.

    По данным СМИ, он разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

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    Позже информацию о киллере подтвердил и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко. "Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб", — написал он у себя в Facebook.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неоднозначная реакция политиков и экспертов РФ на убийство Вороненкова

    По его словам, ранее Паршов по заданию российских спецслужб год прослужил в одном из подразделений Нацгвардии.

    "В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений Вооружённых сил или Национальной гвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обыкновенный солдат", - добавил он.

    Сам он родом из Севастополя, официально никогда не выезжал из Украины, однако в феврале 2015 года он нелегально прошел пешком через один из КПП на границе с Беларусью.

    По словам Геращенко, Паршов в Украине "вёл обычную жизнь, был частным предпринимателем без особого успеха", однако в 2011 году его объявили в розыск за экономические преступления.

    По данным издания 368.media, Паршов оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались "отмыванием денег". Об этом издание узнало из уголовного производства, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.

    "Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также ФЛП для предоставления строительных услуг и закупке сельхозпродукции. Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции. Полученные наличные деньги передавать клиентам за вычетом процентов", — передает издание.

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    Наемник, но не профессионал

    Как сообщалось, по предварительным данным Вороненков, в сопровождении охраны, которую ему выделили в СБУ, вышел из холла гостиницы и направился к автомобилю. В это время по ним открыл огонь киллер, который поджидал их у припаркованных автомобилей с торца здания отеля и только что вышел из "Ланоса" который должен был подхватить убийцу, но позже скрылся.

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    Выстрелами в шею и голову наповал был убит Вороненков, вероятно убийца предполагал, что он мог быть в бронежилете, поэтому стрелял в открытые части тела. Охрана депутата среагировала и подстрелила убийцу, который впоследствии скончался в больнице. Но главная цель уже была достигнута — Вороненков был мертв.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова: версии и подробности от Луценко

    "Дешевое какое-то убийство. Дэу. Под камерами. Без поддержки. Вряд ли он даже знал кого идет убивать. Убийство за три рубля", - считает журналист-криминалист Станислав Речинский.

    Прокуратура Киева приняла в работу дело об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    Создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Нацполиции Украины и определена группа процессуальных руководителей. К расследованию убийства Вороненкова привлекли оперативных сотрудников Службы безопасности Украины, отметили в прокуратуре.

    Устанавливаются и допрашиваются свидетели, проводится анализ записей с камер видеонаблюдения. В уголовном деле назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз, добавили в ведомстве.

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова "есть новости", но он не имеет права их раскрывать; пока идет очень интенсивная работа, заявил прокурор.

    "Работает очень интенсивно большая группа оперативников, Службы безопасности, Нацполиции. Новости есть, но я не имею права о них говорить, поскольку не являюсь прокурором в данном производстве… Как бы там ни было, мы все равно справимся с этой ситуацией и будем иметь мужество назвать вещи своими именами", — сказал Матиос во Львове.

    Реакция Порошенко

    В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что раскрытие убийства Вороненкова должно стать "делом чести" для украинских силовиков.

    "Дело чести всех правоохранительных органов Украины, и Служба (безопасности Украины – ред.) должна подставить свое плечо и помочь раскрыть вчерашнее убийство, когда возле "Премьер Паласа" был убит бывший депутат Госдумы России, главный свидетель по делу (бывшего президента Украины Виктора — ред.) Януковича", — сказал Порошенко в ходе визита в Киевскую область, посвященного 25-летию создания СБ Украины.

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