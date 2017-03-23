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    В прокуратуре Киева сообщили о ходе расследования убийства Вороненкова

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (55)

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    Создана межведомственная следственная группа из числа следователей прокуратуры Киева и Нацполиции Украины, определена группа процессуальных руководителей.
    Прокуратура г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева приняла в работу дело об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Генпрокурор Юрий Луценко ранее сообщил, что дело об убийстве Вороненкова будет расследовать прокуратура Киева.

    "Прокуратура города Киева приняла в свое производство расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", — говорится в сообщении.

    Создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Нацполиции Украины и определена группа процессуальных руководителей. К расследованию убийства Вороненкова привлекли оперативных сотрудников Службы безопасности Украины, отметили в прокуратуре.

    На данный момент прокуратура проводит идентификацию предполагаемого убийцы экс-депутата. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, проводится анализ записей с камер видеонаблюдения. В уголовном деле назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз, добавили в ведомстве.

    Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у предполагаемого убийцы Вороненкова были сообщники.

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    Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным.

    Позже президент Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

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