Кому выгодно убийство Вороненкова? Пикировка Киева и Москвы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Бывший депутат Госдумы РФ (от КПРФ) Денис Вороненков, бежавший в осенью 2016 года в Украину, убит 23 марта в центре Киева. Предполагаемый киллер получил ранение, был задержан и сейчас находится в больнице под охраной.

В случившемся сразу же увидели "руку Москвы". Один из депутатов Рады даже заявил в эфире одного из телеканалов: "ФСБ уже в Киеве!".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую экс-депутат Госдумы был вынужден покинуть из-за политических мотивов. По словам Порошенко, "Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича о введении в Украину российских войск".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными".

А депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, убийство Вороненкова более всего выгодно украинским спецслужбам — чтобы затем "указать на Россию". России же не было никакого резона "даже пальцем тронуть" беглого политика.

Депутат также сказал, что, по его мнению, "смертельная опасность нависла над Марией Максаковой (жена Вороненкова — Ред.)", и посоветовал ей искать защиты в российском посольстве.

Напомним, в октябре 2016 Вороненков вместе с женой, тоже экс-депутатом Думы РФ (от "Единой России") оперной певицей Марией Максаковой эмигрировал на Украину, отказавшись от российского гражданства. С декабря 2016 года имел гражданство Украины.

В России экс-депутат обвиняется в мошенничестве с хищением здания и 127 миллионов рублей. В феврале 2017 года был объявлен в федеральный розыск в РФ, затем — в международный розыск.

Смотрите также фотоленту: Убийство Вороненкова. Эксклюзивные кадры с места расстрела (18+)

Оказавшись на Украине, Вороненков заявил, что покинул Россию из-за политических преследований.

По сообщениям СМИ, экс-депутат Госдумы РФ являлся одним из важных свидетелей в расследовании ГПУ по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.