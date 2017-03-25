Убийством Вороненкова могут прикрыть нерасследование дела Януковича – Давидюк

КИЕВ, 25 мар — РАИ Новости Украина. В Министерстве внутренних дел назвали имя убийцы экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Им оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.

Резонансное убийство прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Давидюк.

"На самом деле очень б хотелось, чтоб все заявления политиков, которых было очень много, реализовывались в реальных поступках силовиков. И все-таки нужно сместить акцент с того, что якобы убили самого главного свидетеля по делу Януковича. Я не думаю, что это единственный и самый главный свидетель. Чтобы это дело потом не использовали как объяснение почему не расследуется дело Януковича или почему украденные им деньги не возвращаются", — отметил эксперт.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.