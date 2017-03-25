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    Максакова об убийстве Вороненкова: не буду даже думать, кто это сделал

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (85)

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    По словам вдовы убитого экс-депутата Госдумы, в настоящее время ее возят на бронированной машине, и если бы Вороненкова так охраняли, "все было бы в порядке".
    Максакова приехала и упала в обморок
    twitter.com/Roman_Yhnovec

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Вдова убитого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова не намерена выстраивать версий о том, кто убил ее мужа, сообщает "Медуза".

    Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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    "Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой. И ради своей любви к Денису я лично не собираюсь вообще ничего делать", — заявила Максакова.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мутный киллер. Соцсети продолжают обсуждать убийство Вороненкова

    "У меня трое детей — они меня будут, конечно, поддерживать. А он, между прочим, был готов воспитывать всех детей, понимаете?" — сообщила вдова.

    Женщина добавила, что сейчас ее возят на бронированной машине. 

    "Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", — отметила она.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

    Прощание с Вороненковым пройдет 25 марта в 12:00 во Владимирском соборе в Киеве.

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