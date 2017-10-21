Протестующие под Радой требуют диктатуры в Украине - эксперт

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Под стенами парламента со вторника, 17 октября, продолжается массовая акция протеста. Активисты требуют от депутатов принятия ряда решений. В частности, отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционных судов и изменения избирательной системы.

События под Радой прокомментировал политтехнолог Ярослав Макитра в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Ситуация немножко сюрполитическая, на первый взгляд. То есть приходит группа людей, нардепов, в том числе от власти, они стоят возле ВР, требуют от президента, чтобы был проголосован законопроект в ВР, ВР не голосует, но претензии опять ставятся президенту. То есть эти люди требуют в Украине президентскую диктатуру, чтобы президент в ручном режиме управлял парламентом или все-таки, если вы под парламентом, то, наверное, надо ставить претензии не только к президенту, а в том числе, и к руководству парламента и к самому парламенту. И тут самое интересное, что, внимательно послушав этих таких заявленных организаторов, в их словах не прозвучало целого ряда фамилий, которые должны были, логично, прозвучать. Это, в частности, господин Парубий, господин Аваков, мы знаем его влияние сейчас в политическую систему Украины, даже Гройсман не звучит, не звучат другие лица. Зато звучат президент и все его окружение и здесь, наверное, и нужно искать ответ на вопрос, что происходит. На данном этапе это все-таки не гражданское сопротивление против определенной системы, против власти. Это, скорее, внутренний конфликт политических элит в Украине, которые пытаются с помощью технологий, протестов сыграть свою игру", — считает политтехнолог.

РИА Новости Украина "Майдан" Саакашвили: по обе стороны баррикад. Инфографика

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

В четверг, 19 октября, активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой.