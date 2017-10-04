Очередной раунд переговоров по Донбассу в Минске. Повестка дня

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп состоится в среду в Минске.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы, которые традиционно остаются в поле внимания переговорщиков: выполнение минских договоренностей в сфере безопасности, подготовку к обмену пленными, восстановление инфраструктуры региона, политическое урегулирование.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

Спецпредставитель ОБСЕ неоднократно подчеркивал, что контактная группа и в дальнейшем будет прилагать усилия для обеспечения сторонами конфликта режима бессрочного прекращения огня с целью избежать возобновления осенью активных боевых действий, как это было в конце прошлого и позапрошлого годов.

Несмотря на то, что сторонам так и не удается развести силы на одном из обозначенных пилотных участков у линии соприкосновения, переговорщики ведут работу над созданием новых зон безопасности. Так, стороны активно обсуждают еще пять участков.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

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Вероятно, во время переговоров в Минске 4 октября будет поднята тема состава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе. Как заявила во вторник первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, она намерена подать запрос в ОБСЕ с просьбой предоставить информацию о динамике представителей тех или иных стран в составе СММ, в том числе РФ.

В среду в Минске участники переговоров также продолжат работать над подготовкой списков для обмена пленными. Сначала работа по верификации списков продвигалась активно и спецпредставитель ОБСЕ не мог скрывать свое удовлетворение этим фактом, но в последнее время работа над обменом затормозилась: стороны конфликта вновь спорят о списках.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.