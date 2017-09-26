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    Политика

    Представитель ЛНР на переговорах в Минске обвинил ГПУ в давлении

    (обновлено: )56
    Представитель ЛНР Мирошник заявил, что каждые две недели в Минске встречается с представителями Киева, поэтому странно, что ГПУ его разыскивает.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Минская гостиничная ассоциация

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник заявил во вторник РИА Новости, что украинская прокуратура пытается оказать на него давление.

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    В тупике. Deutsche Welle о переговорах по пленным в Донбассе

    Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Луганской области объявила Мирошника в розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, связанных с событиями в Донбассе.

    "Заявление прокуратуры о том, что меня разыскивают, как минимум выглядит странным. Я каждые две недели в Минске встречаюсь с представителями Киева, удивительно, что об этом не знает прокуратура. Этот выпад правоохранителей Киева — не что иное, как попытка давления на члена переговорной группы в Минске, что само по себе противоречит пункту 12 Протокола от 5 сентября 2014 года, который гарантирует безопасность всем участникам переговоров", — сказал Мирошник.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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