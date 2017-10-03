В ДНР постоянные проблемы с водоснабжением из-за обстрелов

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Во вторник утром, 3 октября под артиллерийский обстрел попала насосная станция Южно-Донбасского водовода, которая расположена в окрестностях Ясиноватой и осуществляет подачу питьевой воды в ряд городов и поселков по обе линии разграничения в Донбассе. По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики огонь по водоводу открыли украинские силовики, сотрудники предприятия были в срочном порядке эвакуированы из зоны обстрела. По счастливой случайности жертв и пострадавших удалось избежать, несмотря на напряженную обстановку в этом районе работа станции пока не приостановлена.

"3 октября в 9:05 обстрелу со стороны ВСУ подверглась насосная станция Южно-Донбасского водовода в населенном пункте Васильевка Ясиноватского района. Огонь велся из стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия и АГС. На данный момент ВСУ ведет обстрел Ясиноватой с применением СПГ, БМП, АГС, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия", – говорится в сообщении на официальном сайте самопровозглашенной ДНР.

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В то же время сообщается, что перестрелки вблизи Южно-Донбасского водовода под Ясиноватой с применением тяжелого вооружения все еще продолжаются, под огонь попала также аварийная машина, в которой находилась ремонтная бригада, прибывшая на место для проведения восстановительных работ, но, к счастью, никто из коммунальщиков не пострадал. Однако в случае попаданий мин и снарядов по инфраструктуре насосной станции без воды на неопределенный срок могут остаться тысячи мирных жителей. В первую очередь пострадают жители Авдеевки, Докучаевска, частично Ясиноватой и Донецка, а также ряда близлежащих поселков по обе стороны.

Отметим, что буквально на прошлой неделе глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский заявил, что представители ДНР задолжали за воду украинскому предприятию "Вода Донбасса" более полутора миллиарда гривен и заплатить за долг должна Россия.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной ДНР Сергея Наумца, коммунальная отрасль еще с советских времен была дотационной, поэтому долг перед обеспечивающим предприятием действительно существует, однако вопрос стоит в сумме и степени ущерба, которую озвучил украинский чиновник.

"В угоду собственным интересам украинская сторона пытается возложить на жителей Донецкой народной республики последствия бездарности и недальновидности своего руководства, развязавшего в 2014 году военную агрессию в Донбассе. Из-за боевых действий уникальная система водообеспечения Донбасса уже свыше трех лет находится под угрозой уничтожения, что чревато экологической катастрофой целого региона. Из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ "Компания "Вода Донбасса" несет колоссальные потери, ответственность за которые украинская сторона пытается возложить лишь на ДНР, забывая о своей ответственности за сложившуюся ситуацию", – заявили в Минстрое самопровозглашенной республики.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация после обстрелов в Донецке

При этом в Донецке подчеркнули, что региональные объекты водоснабжения и ремонтные бригады многократно попадали под артиллерийские обстрелы. Так, местные коммунальные службы уже полтора года не могут возобновить водоснабжение населенного пункта Еленовка, что под Донецком, из-за заминированной территории и периодических обострений на линии соприкосновения. Подача питьевой воды после систематических обстрелов также прекращается и в десятки других сел, расположенных в прифронтовых районах. Кроме того, за время вооруженного конфликта погибли, в том числе при исполнении служебных обязанностей девять работников "Компании "Вода Донбасса", 18 сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести.