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    В мире

    Лавров и Тиллерсон обсудили ход реализации минских договоренностей

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (143)

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    По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в Нью-Йорке в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона стороны обсудили ход реализации минских договоренностей.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева). Архивное фото
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    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили ход реализации минских соглашений по Украине, сообщила журналистам по итогам встречи официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
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    Переговоры в Минске: в Донбассе стреляют меньше, но все еще стреляют

    "В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", — сказала она.

    Главы внешнеполитических ведомств двух стран общались около 45 минут. Оба министра прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. Ранее Лавров и Тиллерсон проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне и Маниле.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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