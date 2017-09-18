Лавров и Тиллерсон обсудили ход реализации минских договоренностей

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили ход реализации минских соглашений по Украине, сообщила журналистам по итогам встречи официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", — сказала она.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран общались около 45 минут. Оба министра прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. Ранее Лавров и Тиллерсон проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне и Маниле.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.