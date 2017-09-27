Идею о миротворцах надо разрабатывать в рамках "Минска" - посол ЕС в РФ

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. Предложение о введении в Донбасс миротворческих сил ООН надо разрабатывать в соответствии с минскими соглашениями, заявил посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас.

"Несмотря на то, что достигнутые в Минске договоренности достаточно хрупки, они все же стали общей платформой для разрешения конфликта. К сожалению, эти соглашения полностью не выполняются. Думаю, что предложения, которые поступили сейчас от президента Путина и которые ранее были высказаны президентом Порошенко, о необходимости введения в Донбасс миротворческих сил следует разрабатывать в соответствии с минскими соглашениями", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

"Это был бы важный шаг для нормализации наших отношений, потому что существующее статус-кво не соответствует ни интересам России, ни интересам Украины, ни интересам ЕС, ни интересам людей, которые живут в Донбассе", — добавил Ушацкас.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.