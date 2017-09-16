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    Политика

    Кучма высказался об альтернативе минским договоренностям

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (107)

    (обновлено: )36001
    По словам Кучмы, какое-либо расширение формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе будет зависеть от России и от желания других сторон.
    Леонид Кучма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Альтернативы минским договоренностям нет, заявил представитель Киева на минских переговорах, экс-президент Украины Леонид Кучма.

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    "Со временем все изживает, в том числе из разума, но я говорил и присоединяюсь к мысли тех, у кого здравый смысл: альтернативы нет минским договоренностям", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в субботу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

    Он отметил, что какое-либо расширение формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе будет зависеть от России и от желания других сторон.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

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