Львовский суд отказался избирать меру пресечения для Сакварелидзе

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Галицкий районный суд Львова отказался применять какую-либо меру пресечения в отношении экс-заместителю генерального прокурора — экс-прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе. Соответствующее решение принял судья Виталий Радченко.

"Все просьбы прокуратуры в суде признаны необоснованными. Скандируют: "Суду — честь!". Судья, кстати — переселенец из Луганщины", — написал на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

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Ранее ГПУ вручила Сакварелидзе уведомление о том, что он официально является подозреваемым в рамках уголовного производства о прорыве границы. Ему инкриминируют совершение сразу нескольких правонарушений: групповое нарушение общественного порядка, незаконную переправку людей через границу и сопротивление представителям правоохранительных органов.

Решение львовского суда прокомментировал и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили: "Егор Соболев, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Алена Шкрум, Юрий Деревянко, Иван Слободиянник, Павел Богомазов и Давид Сакварелидзе победили в львовском суде! Прокуратура полностью проиграла дело по Сакварелидзе! Судья отказался ограничить его передвижения или применить любые другие предупредительные меры (меру пресечения)".

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Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.