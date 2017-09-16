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    Львовский суд отказался избирать меру пресечения для Сакварелидзе

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    Генеральная прокуратура вручила Давиду Сакварелидзе уведомление о том, что он официально является подозреваемым в рамках уголовного производства о прорыве границы.
    Давид Сакварелидзе, Егор Соболев и Павел Костенко (слева направо)
    Facebook Егора Соболева

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Галицкий районный суд Львова отказался применять какую-либо меру пресечения в отношении экс-заместителю генерального прокурора — экс-прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе. Соответствующее решение принял судья Виталий Радченко.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Все просьбы прокуратуры в суде признаны необоснованными. Скандируют: "Суду — честь!". Судья, кстати — переселенец из Луганщины", — написал на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.  

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    Ранее ГПУ вручила Сакварелидзе уведомление о том, что он официально является подозреваемым в рамках уголовного производства о прорыве границы. Ему инкриминируют совершение сразу нескольких правонарушений: групповое нарушение общественного порядка, незаконную переправку людей через границу и сопротивление представителям правоохранительных органов.

    Решение львовского суда прокомментировал и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили: "Егор Соболев, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Алена Шкрум, Юрий Деревянко, Иван Слободиянник, Павел Богомазов и Давид Сакварелидзе победили в львовском суде! Прокуратура полностью проиграла дело по Сакварелидзе! Судья отказался ограничить его передвижения или применить любые другие предупредительные меры (меру пресечения)".

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    Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

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