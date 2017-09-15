Генпрокуратура попросит суд отпустить Сакварелидзе под личное обязательство

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура намерена просить суд отпустить бывшего заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, который является сторонником экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, отпустить под личное обязательство, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Прокуратура накануне вручила Сакварелидзе уведомление о том, что он официально является подозреваемым в рамках уголовного дела о прорыве границы. Согласно опубликованной в Facebook в четверг внефракционным депутатом Верховной рады Украины Юрием Деревянко копии уведомления о подозрении, Сакварелидзе инкриминируют совершение сразу нескольких правонарушений: групповое нарушение общественного порядка, незаконную переправку людей через границу и сопротивление представителям правоохранительных органов.

"На судебном заседании, которое состоится в понедельник, 18 сентября, прокуратура намерена просить Галицкий районный суд избрать для Сакварелидзе наиболее мягкую меру пресечения — личное обязательство. После судебного заседания Сакварелидзе приглашен на допрос для дачи показаний", — написала Сарган на своей странице в Facebook в пятницу.

Мера пресечения в виде личного обязательства требует являться к следователю по первому требованию, соблюдать все процессуальные обязанности, а также сдать паспорта.

Ранее полиция задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где 10 сентября сторонники Саакашвили прорвали границу. Возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Двум из задержанных суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.