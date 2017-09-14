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    "Турне" Саакашвили. В Днепре сняли запрет на гастроли циркачей

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (491)

    (обновлено: )66841
    Городской глава Днепра Борис Филатов решил отменить запрет на гастроли в городе передвижных цирков с животными из-за "турне" экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.
    Борис Филатов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Мэр Днепре Борис Филатов отменил запрет на гастроли в городе передвижных цирков с животными на время пребывания в Днепре экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, распоряжение о котором он подписал в минувшем году.

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    "13 июня прошлого года своим распоряжением я запретил в Днепре гастроли передвижных цирков с животными. На время визита Михаила Саакашвили и "Руха новых сил" во вверенный мне земляками город, приостанавливаю действие вышеуказанного распоряжения. Обращаюсь в полицию обеспечить общественный порядок", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.

    Также Саакашвили заявил, что отправится в "турне" по Украине. Накануне он посетил Черновцы.

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