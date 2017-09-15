Украина – жизнь в режиме политических скандалов. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Миротворцы: быть или не быть

Тема миротворцев в Донбассе на минувшей неделе приобрела новое звучание. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат.

Идея с миротворцами в Донбассе кажется реальной, но потребуется время, чтобы реализовать ее, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Есть заинтересованность практически всех сторон. В каком виде – отдельный вопрос, он будет еще прорабатываться, обсуждаться. Хочется надеяться, что будет найден некий компромиссный вариант – значит, будут учтены интересы России", – сказал политолог.

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Ключевые слова, добавляет он – в каком виде, что это будут за миротворцы, чей это будет инструмент: это действительно творцы мира или силы, которые должны будут обеспечить "парад победы Украины" на неподконтрольных территориях.

Рудяков прогнозирует, что дискуссия между сторонами будет острой и жесткой.

Донбасс – только часть кризиса

Позиции сторон слишком разнятся, отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, если для Украины идея введения миротворцев на всю территорию неподконтрольного Донбасса – это попытка "вышвырнуть Россию с Донбасса, лишить его российского присутствия руками, ногами и стволами миротворцев», то для России идея миротворцев как охранников миссии ОБСЕ – это "прежде всего создание условий для выполнения политической части минских договоренностей".

"Но переговоры будут идти тяжело…. В целом идея может привести к уменьшению человеческих жертв", – сообщил эксперт.

В то же время украинский кризис – только часть глобального конфликта, другие горячие точки сегодня – в Сирии и Северной Корее, и без комплексного решения по всем остальным вопросам решить только украинскую ситуацию не удастся, уверен Бортник.

Пауза для сторон

Все, что происходит сегодня в контексте миротворцев – виртуально, оно не связано с реальной политикой, поскольку предложения Украины и РФ – абсолютно несовместимы, подчеркнул политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Сама по себе идея миротворцев правильная. Даже то, что об этом говорят, уже усиливает позиции настроенных на прекращение обстрелов. Это шанс сохранения жизней людей по обе стороны противостояния", – рассказал политолог.

Он предложил свою версию возможного разрешения конфликта: "легализованные российские войска и американские – с другой стороны, становятся на линию разграничения и обстрелы прекращаются, гарантируют отведение вооружения на правильное расстояние".

В целом, считает Погребинский, идея с миротворцами вряд ли будет реализована, но она дает некую паузу сторонам конфликта.

"Попали в очень глупую ситуацию"

Громкая тема недели – закон об образовании, который приняла Верховная Рада, и реакция на него в странах-соседях Украины. Павел Рудяков назвал произошедшее "оплеухой соседним государствам".

"Я не припоминаю, чтобы за 26 лет независимости на какие-то наши действия была такая резкая реакция, как у Венгрии. … Для нас это очень серьезный, не только репутационный удар. С законом об образовании мы попали в очень глупую ситуацию. Понятно, что закон направлен против русского языка и русских, но он зацепил и национальные меньшинства, в частности венгерское, румынское, польское", – сообщил политолог.

Но самое печальное, что власть, даже когда уже очевидно, что допущена какая-то ошибка, не спешит ее исправлять, а совершает дальнейшие ошибки, добавил Рудяков.

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"Мы продолжаем комментировать, что мы правы, вы не понимаете, не лезьте со своими уставом в наш монастырь. Дальше, скорее всего, мы будем продолжать упорствовать", – заявил эксперт.

Сама "языковая" история открыла, что уровень защиты прав человека, их реализации не всегда соответствует писаным и неписаным европейским правилам, к которым мы апеллируем, подытожил Рудяков.

"Еще одна линия конфликта"

Порошенко наверняка подпишет закон об образовании. Выбирая между окриками с Запада и возможными протестами правых радикалов, которые безусловно используют ситуацию, президент, конечно, выберет более безопасный вариант – трения с западными партнерами, прогнозирует Бортник.

Он напомнил, что Порошенко уже обещал Польше внести изменения в закон по части героизации правых, но не сделал этого: "думаю, наших западных партнеров будут "укатывать", пытаться подключать США, чтобы те повлияли на позицию недовольных государств".

"Скорее всего, нормы заработают, хотя они грубейшим образом нарушают Конституцию Украины. Приблизительно 400 тысяч учеников, которые сейчас обучаются на языках национальных меньшинств в 700 школах, потеряют это право…. Или не смогут доучиться, или не смогут поступить в соответстующие школы", – рассказал эксперт, добавив, что согласно переписи населения 2001 года около 30% жителей страны назвали родным языком не украинский.

В то же время ожидать жесткого давления на Украину не приходится, уверен Бортник, "но внутри страны это создает еще одну искусственную линию конфликта, которая будет генерировать и социальное отчуждение, и явление сепаратизма".

"За этим решением стоит умысел. Это часть электоральной кампании президента. В этой части он пытается деактивировать правых радикалов, отдав им на откуп всю гуманитарную политику. В качестве своего электрата Порошенко ставит на бюджетников, пенсионеров, в меньшей мере – на мелкий и средний бизнес. … И кому-то кажется, что изолируется информационное пространство и обществом легче управлять", – заявил Бортник.

США одобрили

Тема прав человека – это ключевая тема европейских ценностей, самая главная, но все уже должны были многократно убедиться в том, что европейским институтам совершенно наплевать: реализуются ли эти ценности в Украине или нет, сообщил Погребинский.

"Вот они подписывают ассоциацию с Украиной, прочие вещи, прекрасно зная, что нарушаются права", – подчеркнул эксперт.

Также Погребинский сказал, что если бы у украинской власти была бы цель реинтегрировать неподконтрольные территории Донбасса, она бы не вводила тотальное вытеснение русского языка из школ.

"Хочу обратить внимание на реакцию американского посольства. Она последовала не сразу после голосования в ВР, а через 5 дней. Они поздравили украинское государство с тем, что приняли такой замечательный закон. Это означает, что они уже реагировали на реакцию венгров, румынов, молдаван и поляков. И говорят украинскому правительству: "Не слушайте вы этих венгров и поляков, все правильно, действуйте в том же духе. Главная задача – чтобы ничего русского тут не было, вообще, а венгры потерпят. Можно будет и закрыть глаза. Главное, чтобы ни одной русской школы не было", – сообщил политолог.

Объединения оппозиции не будет

У прорвавшегося через границу Михаила Саакашвили и его соратников нет реальной силы, сказал Рудяков.

"Пошуметь, покуражиться, создать картинку, которая вызывает удивление, на это есть силы. Хотя после пограничной истории нет картинки, которая наращивала бы эпатажность происходящего. … Большая часть киевских экспертов сошлись в том, что Саакашвили до последнего момента не верил, что ему удастся попасть на территорию Украину, поэтому дальнейшие его действия прорабатываются уже сейчас, по ходу дела. А каких-то ресурсов, для обострения в среднесрочной перспективе, у Саакашвили нет. Он их пытается привлекать", – отметил политолог.

Он добавил, что за рубежом никто не удивился тому, что произошло на границе: "видимо, мы это заслужили, несмотря на то, что мы рассказываем, что мы европейская страна".

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У возможных стратегических инвесторов нет гарантий, что проект с Саакашвили принесет плоды, подчеркнул Рудяков.

"Чтобы Саакашвили что-то удалось, ему нужно объединить каких-то серьезных оппозиционных людей, серьезные силы, найти бренд для этого нового объединения. Но сделать это крайне трудно по целому ряду причин. Первая: разрозненность оппозиции. Вторая: противодействие власти. И третья: отсутствие команды со стороны на объединение", – перечислил политолог.

Также Саакашвили попал в пикантную ситуацию, когда власть в любой момент может нанести удар по нему, сказал эксперт.

Власть показала слабость

Между командой власти и командой Саакашвили идет игра в шантаж, выразил свое мнение Бортник. С одной стороны, Саакашвили пытается шантажировать власть радикализацией протеста и своим роуд-шоу (дорожным шоу) по Украине, которое он обещал. Последним элементом этого шантажа является приезд 19 числа Михо в Киев, когда президент будет в Нью-Йорке, потом в Канаде. Если протест будет масштабным, это испортит картинку визита Порошенко в Северную Америку. С другой стороны, власть пытается дискредитировать Саакашвили информационно и отсечь его от радикальной базы сторонников – возбуждая дела против людей, которые пересекали границу вместе с Саакашвили.

"Сам по себе Саакашвили власти не опасен. У него – 1-3% рейтинга. Нет ценза оседлости для участия в выборах. Он не фигура, которая может объединить вокруг себя кого-то серьезного и захватить власти. Но вокруг Саакашвили может произойти формирование точки сборки не за Саакашвили, а против Порошенко", – предположил Бортник.

Также Саакашвили расширяет возможности по критике власти: остальная оппозиция становится борзее, понимает, что критика может быть жестче, тем более власть продемонстрировала огромную слабость, сказал политолог.

В целом, скорее всего власть попытается заморозить ситуацию с Саакашвили, перевести ее в юридическую плоскость, а в это время "под ковром" договорится о роли Саакашвили в украинской политике, резюмировал эксперт.

Звездой не будет?

У Саакашвили нет консолидированной поддержки американского правительства, но есть влиятельные друзья, отметил Погребинский. Также накапливается раздражение в отношении Порошенко – особенно в Европе, но это уже проявляется и в США.

"Я не вижу Саакашвили в роли звезды украинской политики", – сказал политолог.