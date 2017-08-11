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    Политика

    "Зайдет двумя ногами". Сакварелидзе заявил о подготовке встречи Саакашвили

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (289)

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    Член cовета партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе заявил, что ожидает возвращения экс-губернатора Одесской области этой осенью.
    Митинг Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" готовится встретить на границе Украины своего лишенного украинского гражданства лидера и обеспечить ему въезд в Украину. Об этом сообщил в Херсоне на открытой встрече с общественностью города член cовета партии Давид Сакварелидзе, передает Укринформ.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    Три вопроса по Саакашвили: почему, зачем и что дальше?

    "Мы… будем готовиться к осени. Что самое главное — будем встречать Михеила на границе. Мы Михеила по любому заведем в страну, он зайдет с двумя ногами, с двумя руками", — сказал Сакварелидзе.

    Что касается того, на каком участке украинской границы и когда именно это должно произойти, Сакварелидзе не уточнил. "Какую границу, и когда — мы будем решать", — заявил он.

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    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.

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