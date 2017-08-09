Саакашвили начал кампанию против Порошенко - Бортник

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РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вряд ли имеет российское гражданство, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Михаил Саакашвили заявил, что Климкин имеет гражданство РФ, и предложил президенту Украины Петру Порошенко лишить его украинского гражданства. На это министр ответил, что, "в отличие от некоторых", он не коллекционирует паспорта, пишут РИА Новости.

По словам Бортника, если Климкин ничего не предпринимал в вопросе получения гражданства при распаде СССР, "то он получил автоматически украинское гражданство".



"Но он теоретически мог отказаться от украинского гражданства и получить любое другое гражданство страны СССР", - сказал политолог РИА Новости.

Собеседник агентства считает "маловероятным" наличие у Климкина гражданства РФ, поскольку "Россия это уже давно использовала бы".



"А подобные заявления Саакашвили просто рассчитаны на дискредитацию окружения президента Украины Порошенко", - добавил Бортник.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, а сейчас находится в Литве.

В украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств. Вместе с тем юридически на Украине возможно только одно гражданство.

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