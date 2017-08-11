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    Политика

    Европейское "турне". экс-президента. Саакашвили уже в Венгрии

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (287)

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    Президент Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства в конце июля. После этого экс-глава Одесской ОГА на территории Украины не появлялся.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, приехал в Венгрию.

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

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    "Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его жене, украинской принцессе Анастасии", — написал Саакашвили в своем Facebook, опубликовав фотографию возле монумента.

    Ранее экс-президент Грузии посетил Вильнюс, а перед тем, 4 августа, воспользовавшись, по его словам, биометрическим загранпаспортом Украины, прилетел в Польшу.

    Facebook Михаила Саакашвили
    Михаил Саакашвили с сыном в Венгрии

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

    В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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    В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

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