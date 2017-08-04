Власть "закрыла" Саакашвили, но не без последствий для себя

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Лишение экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили украинского гражданства можно считать свидетельством превращения Украины в тоталитарное государство, считают соратники опального политика. Раньше-то они никаких признаков тоталитаризма в стране не замечали. Но не заметить теперь такой недвусмысленный сигнал всему нынешнему истеблишменту трудно.

Указ президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства появился на прошлой неделе. В президентской администрации пояснили: экс-чиновника лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили находится в США, оттуда он провел skype-конференцию, в ходе которой заверил всех, что в страну он вернется.

Перед включением (ждать пришлось около часа — внезапно возникли технические неполадки) представитель возглавляемой Саакашвилии партии "Рух нових сил" заявил журналистам, что случай беспрецедентный, что в партии его расценивают "как наступление на демократию, как наступление на наивысшие человеческие и общественные ценности каждого украинского гражданина — это ценности свободы, ценности права".

Отметим, наступление на эти ценности началось давно. Свобода? Право? Право, о чем вы…

"Мы воспринимаем это как акт политической расправы и политических преследований политического оппонента гражданина Украины Михаила Саакашвили, а также партии "Рух нових сил", которую он возглавляет, а также политическое преследование всех тех партий, движений, объединений, которые стоят на позиции антикоррупционной борьбы…", — сказал оратор.

Он подчеркнул, что "эти позорные события" (лишение Саакашвили гражданства — Ред.) произошли вскоре после того, как политик обратился ко всем демократическим силам с призывом формировать по всей Украине штабы совместных действий с тем, чтобы в новом парламенте реализовать программу трансформации страны.

"Мы увидели жесткую реакцию президента Украины Петра Порошенко, мы увидели жесткий акт наступления на демократию…", — сказал партиец. Он также отметил, что можно было наблюдать фактически "детективную историю" — цепь кадровых назначений, связанных с подготовкой этого акта.

По словам представителя "Руха нових сил", это — "очень опасная тенденция сворачивания демократии, выстраивания тоталитаризма" (то есть до сих пор, полагают сторонники Саакашвили, с демократией на Украине все было в порядке — Авт.).

Таким образом, в оппозиционном лагере говорят о посланном властью сигнале всему украинскому истеблишменту, содержание которого можно исчерпывающе изложить, вспомнив классика: "кто не с нами, то против нас"… И в выборе средств власть стесняться не будет (да и до сих пор ничуть не стеснялась).

В свою очередь, экс-заместитель Генпрокурора Украины и член политсовета партии Давид Сакварелидзе обратил внимание на имиджевые потери страны. По его словам, в мировых CМИ президента Украины "окрестили как диктатора", Украина — "на грани возвращения во времена Януковича".

Эх, поосторожнее бы "демократы" оперировали с этим "временами Януковича". Для многих и многих украинцев сегодня это означает лишь — "не было войны, доллар был по 8"… И не сам ли Саакашвили заявлял, что Украине потребуется 20 лет, чтобы достичь уровня, какой был при Януковиче?

Сам Саакашвили во время подключения в Skype заявил, что не метит в президенты, его цель амбициознее — сменить политический класс в стране. И это тоже можно считать "сигналом" истеблишменту. Для реализации своих планов экс-чиновник пообещал непременно вернуться в страну, причем о дате возвращения позднее объявит публично…

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Но вот только вернется ли? Вряд ли официальный Киев, пойдя на такой скандал, даст теперь задний ход. Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ГПУ, если Саакашвили приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и отберут паспорт. Если же Саакашвили как-то все-таки проберется в страну, его могут экстрадировать в Грузию (если последует новый запрос, что вероятно).

По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, политический проект Саакашвили в Украине закрыт: "Порошенко его терпел ровно столько, пока у власти находились в Америке демократы, которые его (Саакашвили — Ред.) сюда и отправили".

Эксперт отметил, что Саакашвили мог представлять угрозу, инициируя досрочные выборы. Поэтому его и устранили, "дав сигнал остальным потенциальным бунтовщикам, что Порошенко будет принимать достаточно жесткие решения внутри страны".

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Корнейчук добавил, что реакция общественности простая: "передушите друг друга!". Да и никаких жестких комментариев по поводу лишения Саакашвили украинского гражданства от американской стороны (ни в Белом доме, не в посольстве США в Украине) не последовало. А раз политик физически в стране присутствовать не будет, то — "на проекте Саакашвили можно поставить крест".