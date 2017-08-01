В сети опубликован указ о лишении Саакашвили гражданства Украины

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В распоряжении СМИ оказался указ президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, сообщает "Обозреватель".

Указ Порошенко о лишении гражданства Саакашвили

Документ №196/2017 был подписан 26 июля.

В нем сказано, что Саакашвили был лишен гражданства Украины в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

Саакашвили, которого на прошлой неделе лишили украинского гражданства, находится в США. Бывший одесский губернатор заявил, что намерен вернуться в Украину при первой возможности.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.