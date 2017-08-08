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    Погранслужба Украины обещает изъять паспорт у Саакашвили

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    (обновлено: )16401
    Как заявил первый замглавы ведомства, у Госпогранслужбы не было и нет информации от Службы безопасности о запрете Саакашвили въезжать на территорию Украины.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Погранслужба Украины намерена изъять паспорт у бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили при попытке пересечения им границы Украины. Об этом заявил первый замглавы ведомства Василий Серватюк.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
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    По его словам, пограничники не пустят Саакашвили на территорию Украины.

    "Указ президента Украины и соответственно поручение Государственной миграционной службы Украины у Госпогранслужбы есть. В соответствии с этим пограничники, выявив на линии паспортного контроля паспорт гражданина Саакашвили или другой паспорт, который есть в базе данных и который недействителен, должны изъять этот паспорт", — сказал Серватюк журналистам во вторник.

    По словам замглавы ведомства, "паспорт изымается, обрабатываются документы и ему выдается на руки справка" об изъятии. "И мы его не пропускаем через линию государственной границы в связи с тем, что документов, которые дают право на пересечение государственной границы, данный гражданин не имеет", — добавил Серватюк.

    При этом он отметил, что у Госпогранслужбы не было и нет информации от Службы безопасности о запрете Саакашвили въезжать на территорию Украины.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента, Саакашвили лишили гражданства, потому что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу.

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