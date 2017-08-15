Фотоитоги 15 августа: задержание украинца в Крыму, курьезное ДТП в Киеве и Греция в огне

ФСБ РФ во вторник заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, в результате был задержан сотрудник СБУ Геннадий Лимешко.

Позже сообщалось, что суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заявили, что информация ФСБ является провокацией. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Лимешко законно пересек границу в минувшую среду. В Вооруженных силах Украины сообщили, что Лимешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае текущего года.

На улице Гарматной в Киеве произошло курьезное ДТП — девушка-водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра, перепутав передачи.

Несколько крупных пожаров произошло в Греции за последние дни, власти страны считают, что причиной тому — спланированные поджоги в преддверии праздничных дней.

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