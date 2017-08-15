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15.08.201719:36
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    Фотоленты

    Фотоитоги 15 августа: задержание украинца в Крыму, курьезное ДТП в Киеве и Греция в огне

    (обновлено: )12610
    ФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко
    На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра
    Лесные пожары в Греции
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Активистка Femen Анжелина Диаш
    Карикатура на президента США Дональда Трампа в Сеуле
    Неймар держит мяч на Сломанном стуле
    Члены Всемирного братства огромного омлета готовят омлет из 6500 яиц
    В США протестующие снесли памятник войскам Конфедерации
    ФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко
    ФСБ задержала в Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко
    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра
    На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра
    facebook.com/autokiev.info
    Лесные пожары в Греции
    REUTERS Giorgos Moutafis
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/scccsierraleone
    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    Активистка Femen Анжелина Диаш
    Полуголая активистка Femen пришла на допрос в наряде аборигена.
    strana.ua
    Карикатура на президента США Дональда Трампа в Сеуле
    Южнокорейские демонстранты несут баннер, изображающий карикатуру на президента США Дональда Трампа. Демонстранты маршируют к посольству США в Сеуле во время антиамериканского шествия, требующего мира на Корейском полуострове.
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Неймар держит мяч на Сломанном стуле
    Недавно назначенный послом доброй воли футболист ФК "ПСЖ" Неймар держит мяч на "Сломанном стуле", сделанном Даниэлем Берсетом. Инсталляция символизирует борьбу с наземными минами и кассетными бомбами.
    REUTERS Denis Balibouse
    Члены Всемирного братства огромного омлета готовят омлет из 6500 яиц
    Члены "Всемирного братства огромного омлета" готовят омлет из 6500 яиц на сковороде диаметром 4 метра в Мальмеди, Бельгия.
    JOHN THYS / AFP
    В США протестующие снесли памятник войскам Конфедерации
    Участники акции протеста, прошедшей в городе Дурэм (штат Северная Каролина), опрокинули памятник войскам Конфедерации. Они выступали против расизма и фашизма. Статуя солдата времен Гражданской войны в США стояла перед зданием местного муниципалитета. Она была установлена в 1924 году, на ней было написано "Конфедеративные штаты Америки".
    REUTERS Kate Medley

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    Все фотоленты
    ФСБ задержала в Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко

    ФСБ РФ во вторник заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, в результате был задержан сотрудник СБУ Геннадий Лимешко.

    ФСБ опубликовала видео задержания украинского диверсанта в Крыму
    ФСБ РФ
    ФСБ показала видео задержания "сотрудника СБУ"

    Позже сообщалось, что суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заявили, что информация ФСБ является провокацией. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Лимешко законно пересек границу в минувшую среду. В Вооруженных силах Украины сообщили, что Лимешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае текущего года.

    На улице Гарматной в Киеве произошло курьезное ДТП — девушка-водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра, перепутав передачи.

    Несколько крупных пожаров произошло в Греции за последние дни, власти страны считают, что причиной тому — спланированные поджоги в преддверии праздничных дней.

    Смотрите также: Мариуполь в огне: в городе вспыхнуло 200 пожаров

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