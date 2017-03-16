Пастор из Сьерра-Леоне нашёл алмаз весом 706 карат

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство Сьерра-Леоне объявило, что пастор обнаружил в округе Коно необработанный алмаз весом 706 карат, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как отмечает агентство, это крупнейший необработанный алмаз, обнаруженный в стране с 1972 года. Отмечается, что алмаз пока что не оценили. Он сдан на хранение в банк Сьерра-Леоне.

Представитель президента Абдулаи Байрайтай (Abdulai Bayraytay) заявил, что алмаз был представлен президенту Страны Эрнесту Бай Короме в среду. Алмаз был найден пастором Эммануэлем Момохом (Emmanuel Momoh) в деревне Якаду на востоке страны, где есть множество алмазных месторождений.

По данным агентства, самый крупный алмаз в стране был найден горняками в 1972 году, его вес составил почти 969 карат.

Ранее на выставке в Париже был представлен один из крупнейших в мире неограненных алмазов "Созвездие", массой 813 карат, обнаруженный канадской компанией Lucara Diamond в Ботсване.