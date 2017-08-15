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    Общество

    Задержанный в Крыму украинец служил в ВСУ и был уволен – Генштаб

    (обновлено: )20906
    По данным управления по связям с общественностью ВСУ, Лимешко "проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го".
    ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко
    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Задержанный в Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года, сообщают в управлении по связям с общественностью ВСУ.

    ФСБ опубликовала видео задержания украинского диверсанта в Крыму
    ФСБ РФ
    ФСБ показала видео задержания сотрудника СБУ

    "Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", — сообщил сотрудник управления Юзеф Венскович.

    Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является сотрудником СБУ и который якобы намеревался совершить "диверсии на объектах инфраструктуры".

    Позже сообщалось, что суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заявили, что информация ФСБ является провокацией. 

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