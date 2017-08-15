Задержанный в Крыму украинец служил в ВСУ и был уволен – Генштаб

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Задержанный в Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года, сообщают в управлении по связям с общественностью ВСУ.

"Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", — сообщил сотрудник управления Юзеф Венскович.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является сотрудником СБУ и который якобы намеревался совершить "диверсии на объектах инфраструктуры".

Позже сообщалось, что суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заявили, что информация ФСБ является провокацией.