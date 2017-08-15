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    Общество

    В СБУ ответили по задержанию в Крыму своего "агента": очередная провокация

    (обновлено: )20714
    В СБУ подчеркнули, что "на фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ вновь запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму".
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила, что информация о задержании ФСБ РФ "агента СБУ", подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму, является очередной провокацией.

    ФСБ опубликовала видео задержания украинского диверсанта в Крыму
    ФСБ РФ
    ФСБ показала видео задержания сотрудника СБУ

    "Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ". Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями", — говорится в заявлении СБУ, распространенном пресс-центром спецслужбы.

    В СБУ подчеркнули, что "на фоне ухудшения жизни крымчан ФСБ вновь запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму".

    Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является сотрудником СБУ и который якобы намеревался совершить "диверсии на объектах инфраструктуры". Суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

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