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15.08.201710:31
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    Фотоленты

    Масштабный оползень в Сьерра-Леоне: сотни погибших

    (обновлено: )54
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    REUTERS Ernest Henry
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    REUTERS Ernest Henry
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    REUTERS UN/Linnea Van Wagenen/Social Media
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    REUTERS Ernest Henry
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    SAIDU BAH / AFP
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    SAIDU BAH / AFP
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    REUTERS Ernest Henry
    Последствия оползня в Сьерра-Леоне
    REUTERS Ernest Henry

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    Более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).

    Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань в Китае
    twitter.com/XHNews
    Смертельный оползень в Китае: работа спасателей

    Ранее сообщалось, что в столице западноафриканского государства городе Фритауне погибли более 200 человек.

    По данным газеты Sierra Leone Telegraph, среди погибших порядка 60 детей.

    Представитель МККК Патрик Массакуа заявил агентству, что число жертв во Фритауне достигло 312 и может еще увеличиться.

    Напомним, ранее оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань, погребя под собой 62 домашних хозяйства. По последним данным, погибли 24 человека.

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