Масштабный оползень в Сьерра-Леоне: сотни погибших

Более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня в Сьерра-Леоне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).

Ранее сообщалось, что в столице западноафриканского государства городе Фритауне погибли более 200 человек.

По данным газеты Sierra Leone Telegraph, среди погибших порядка 60 детей.

Представитель МККК Патрик Массакуа заявил агентству, что число жертв во Фритауне достигло 312 и может еще увеличиться.

Напомним, ранее оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань, погребя под собой 62 домашних хозяйства. По последним данным, погибли 24 человека.