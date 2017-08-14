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14.08.201717:53
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    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне: число жертв превысило 300

    (обновлено: )23
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/UmaruFofana
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/supckie
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/supckie
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/supckie
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/Effinaa
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/supckie
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/scccsierraleone
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/scccsierraleone
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/scccsierraleone
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/scccsierraleone
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/scccsierraleone
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/scccsierraleone

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    Сход оползня произошел в понедельник рано утром в городе Риджент, расположенном недалеко от столицы Сьерра-Леоне города Фритаун. Десятки домов оказались затоплены.

    По данным местных СМИ, под завалами могут находиться несколько сотен человек. 

    Смотрите также: "Звездный дождь", или Зрелище космического масштаба глазами украинца

    Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста, более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня.

    По данным газеты Sierra Leone Telegraph, среди погибших порядка 60 детей.

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