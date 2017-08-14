Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне: число жертв превысило 300

Сход оползня произошел в понедельник рано утром в городе Риджент, расположенном недалеко от столицы Сьерра-Леоне города Фритаун. Десятки домов оказались затоплены.

По данным местных СМИ, под завалами могут находиться несколько сотен человек.

Смотрите также: "Звездный дождь", или Зрелище космического масштаба глазами украинца

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста, более 310 человек стали жертвами наводнения и схода оползня.

По данным газеты Sierra Leone Telegraph, среди погибших порядка 60 детей.