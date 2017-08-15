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    Общество

    Суд в Крыму арестовал задержанного "агента СБУ"

    (обновлено: )6720
    Как выяснилось, суд арестовал предполагаемого сотрудника СБУ еще в понедельник на два месяца. ФСБ сообщила о задержании украинца лишь во вторник.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. Киевский районный суд Симферополя арестовал предполагаемого агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, сообщает пресс-служба суда.

    ФСБ опубликовала видео задержания украинского диверсанта в Крыму
    ФСБ РФ
    ФСБ показала видео задержания сотрудника СБУ

    "Удовлетворено ходатайство следователя … об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадьевича сроком на 2 месяца, до 13 октября", — говорится в релизе.

    Решение было принято еще в понедельник, а о задержании предполагаемого "диверсанта" ФСБ объявила только во вторник.

    По данным спецслужбы, задержанный мужчина — уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

    В Крыму Лимешко, согласно информации ФСБ, должен был "повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес, вызвать горный обвал для перекрытия автотрассы, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства".

    В СБУ заявили, что пока проверяют эту информацию.

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