Суд в Крыму арестовал задержанного "агента СБУ"

КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. Киевский районный суд Симферополя арестовал предполагаемого агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, сообщает пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство следователя … об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадьевича сроком на 2 месяца, до 13 октября", — говорится в релизе.

Решение было принято еще в понедельник, а о задержании предполагаемого "диверсанта" ФСБ объявила только во вторник.

По данным спецслужбы, задержанный мужчина — уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

В Крыму Лимешко, согласно информации ФСБ, должен был "повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес, вызвать горный обвал для перекрытия автотрассы, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства".

В СБУ заявили, что пока проверяют эту информацию.