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15.08.201713:34
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    Фотоленты

    Греция в огне: власти говорят о массовых поджогах лесов

    (обновлено: )54
    Лесные пожары в Греции
    Лесные пожары в Греции
    Лесные пожары в Греции
    Лесные пожары в Греции
    Лесные пожары в Греции
    Лесные пожары в Греции
    Лесные пожары в Греции
    Лесные пожары в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Лесные пожары в Греции
    MICHALIS KARAGIANNIS / AFP
    Лесные пожары в Греции
    REUTERS Giorgos Moutafis
    Лесные пожары в Греции
    REUTERS Giorgos Moutafis
    Лесные пожары в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Лесные пожары в Греции
    REUTERS Costas Baltas
    Лесные пожары в Греции
    Michalis KARAGIANNIS / AFP

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    Несколько крупных пожаров произошло в Греции за последние дни, власти страны считают, что причиной тому — спланированные поджоги в преддверии праздничных дней.

    Греция 15 августа отмечает Успение Богородицы — один из наиболее почитаемых греческой православной церковью праздников. День является выходным. С 11 августа в ряде регионов произошли сильные пожары. В частности, на острове Закинтос отмечены 11 очагов возгорания, от огня пострадали и жилые дома. С начала пожароопасного сезона на Закинтосе произошло 66 крупных пожаров. Пожары произошли на острове Эвбея.

    Смотрите также: Мариуполь в огне: в городе вспыхнуло 200 пожаров

    Особенно большой пожар произошёл в Каламосе, где горит сосновый лес и эвакуированы два летних лагеря отдыха, сгорели два десятка домов.

    На острове Кефалония 11 и 12 августа произошли восемь пожаров, что также дает основания говорить о поджоге.

    Ранее Португалия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров.

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