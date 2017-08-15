Греция в огне: власти говорят о массовых поджогах лесов

Несколько крупных пожаров произошло в Греции за последние дни, власти страны считают, что причиной тому — спланированные поджоги в преддверии праздничных дней.

Греция 15 августа отмечает Успение Богородицы — один из наиболее почитаемых греческой православной церковью праздников. День является выходным. С 11 августа в ряде регионов произошли сильные пожары. В частности, на острове Закинтос отмечены 11 очагов возгорания, от огня пострадали и жилые дома. С начала пожароопасного сезона на Закинтосе произошло 66 крупных пожаров. Пожары произошли на острове Эвбея.

Смотрите также: Мариуполь в огне: в городе вспыхнуло 200 пожаров

Особенно большой пожар произошёл в Каламосе, где горит сосновый лес и эвакуированы два летних лагеря отдыха, сгорели два десятка домов.

На острове Кефалония 11 и 12 августа произошли восемь пожаров, что также дает основания говорить о поджоге.

Ранее Португалия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров.