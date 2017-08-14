Фотоитоги 14 августа: теракт в Буркина-Фасо, протесты в США и наводнение в Китае

В Буркина-Фасо неизвестные подъехали к кафе "Стамбул" на машине и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. В результате нападения погибли 17 человек. Позднее силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе.

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В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34 протестующих.

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По меньшей мере 27 человек стали жертвами вызванных ливнями наводнений в Бангладеш, сообщают в понедельник местные СМИ. Сильные дожди обрушились на Бангладеш, как и на соседние Индию и Непал, в конце прошлой недели. Обильные муссонные дожди привели к резкому росту уровня воды в реках, учитывая тот факт, что протекающий в Бангладеш Ганг несет воду из подвергшейся стихии Индии. Основная часть жертв при этом пока зафиксирована на север страны. Так, в округе Динаджпур с воскресенья погибли 13 человек, в Куриграме погибли еще 11 человек, а в Лалмонирхат – три. По данным министерства реагирования на чрезвычайные ситуации, стихией затронуты 20 округов страны (из 64). Почти 600 тысяч человек проживают в зоне бедствия, почти 370 тысяч размещены во временных укрытиях.

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