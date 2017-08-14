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14.08.201717:54
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    Фотоленты

    Фотоитоги 14 августа: теракт в Буркина-Фасо, протесты в США и наводнение в Китае

    Тема:

    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (24)

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    Атака на кафе в Буркина-Фасо
    Акция памяти о погибшем в столкновениях с ультраправыми в Виргинии возле Белого дома.
    Протесты в США после столкновений на марше ультраправых в Виргинии
    Наводнение в Бангладеш
    Китайские спасатели пытаются найти выживших после оползня, вызванного наводнениями.
    Лесные пожары в Греции недалеко от Афин.
    Казнь осужденного за изнасилование в Йемене.
    Забастовка в аэропорту Барселоны
    Карнавал моды на восточном берегу острова Ява.
    Криштиану Роналду отмечает второй гол во время первого матча Реала против Барселоны за Суперкубок Испании.
    Атака на кафе в Буркина-Фасо
    Атака на кафе в Буркина-Фасо.
    REUTERS Reuters TV
    Акция памяти о погибшем в столкновениях с ультраправыми в Виргинии возле Белого дома.
    Акция памяти о погибшем в столкновениях с ультраправыми в Виргинии возле Белого дома.
    ZACH GIBSON / AFP
    Протесты в США после столкновений на марше ультраправых в Виргинии
    Изображение президента Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса, скелета и генерального прокурора во время акций протеста в Чикаго. Протестующие отреагировали на жестокие столкновения в Шарлоттсвилле.
    Joshua Lott / AFP
    Наводнение в Бангладеш
    По меньшей мере 175 человек погибли, а тысячи покинули свои дома из-за наводнений, которые охватили Непал, Индию и Бангладеш.
    PRAKASH MATHEMA / AFP
    Китайские спасатели пытаются найти выживших после оползня, вызванного наводнениями.
    Китайские спасатели пытаются найти выживших после оползня, вызванного наводнениями.
    STR / AFP
    Лесные пожары в Греции недалеко от Афин.
    Лесные пожары в Греции недалеко от Афин.
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Казнь осужденного за изнасилование в Йемене.
    Казнь осужденного за изнасилование в Йемене.
    REUTERS Khaled Abdullah
    Забастовка в аэропорту Барселоны
    Забастовка в аэропорту Барселоны в пик туристического сезона.
    LLUIS GENE / AFP
    Карнавал моды на восточном берегу острова Ява.
    Карнавал моды на восточном берегу острова Ява.
    JUNI KRISWANTO / AFP
    Криштиану Роналду отмечает второй гол во время первого матча Реала против Барселоны за Суперкубок Испании.
    Криштиану Роналду отмечает второй гол во время первого матча "Реала" против "Барселоны" за Суперкубок Испании.
    REUTERS Juan Medina

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    Атака на кафе в Буркина-Фасо.

    В Буркина-Фасо неизвестные подъехали к кафе "Стамбул" на машине и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. В результате нападения погибли 17 человек.  Позднее силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе.

    Смотрите также: Кровавая атака на кафе в Буркина-Фасо: в сети появились фото

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34 протестующих.

    Смотрите также: Нападение на организатора "Марша ультраправых" в Шарлотсвилле

    По меньшей мере 27 человек стали жертвами вызванных ливнями наводнений в Бангладеш, сообщают в понедельник местные СМИ. Сильные дожди обрушились на Бангладеш, как и на соседние Индию и Непал, в конце прошлой недели. Обильные муссонные дожди привели к резкому росту уровня воды в реках, учитывая тот факт, что протекающий в Бангладеш Ганг несет воду из подвергшейся стихии Индии. Основная часть жертв при этом пока зафиксирована на север страны. Так, в округе Динаджпур с воскресенья погибли 13 человек, в Куриграме погибли еще 11 человек, а в Лалмонирхат – три. По данным министерства реагирования на чрезвычайные ситуации, стихией затронуты 20 округов страны (из 64). Почти 600 тысяч человек проживают в зоне бедствия, почти 370 тысяч размещены во временных укрытиях.

    Смотрите также: Мариуполь в огне: в городе вспыхнуло 200 пожаров

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