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    Португалия обратилась к ЕС за помощью в тушении пожаров

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    Глава МВД страны Конштанса Урбана де Соуза запросила увеличить численность пожарной авиации и привлечь к тушению еще больше пожарных. Решение было принято из предосторожности в связи с неблагоприятным прогнозом.
    Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 19 человек
    leianoticias

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Португалия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров, передает агентство Рейтер.

    Глава МВД страны Конштанса Урбана де Соуза запросила увеличить численность пожарной авиации и привлечь к тушению еще больше пожарных. Решение было принято из предосторожности в связи с неблагоприятным прогнозом.

    Последствия масштабных пожаров в Португалии. Видео
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    Ужасающие последствия лесного пожара в Португалии

    Синоптики ожидают усиление ветра и повышение температуры воздуха в ближайшие дни.

    В субботу в стране было зафиксировано рекордное для текущего года число возгораний — 268. Борьбу с огнем ведут 6,5 тысячи пожарных.

    Режим чрезвычайного положения был введен в округе Коимбра и еще несколько муниципалитетах в центральной части страны.

    Согласно данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии, Португалия заняла этим летом первое место среди европейских стран по площади территории, охваченной огнем — более 72 тысяч гектаров. В июне пожар, бушевавший несколько дней в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), унес жизни 64 человек.

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