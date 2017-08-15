наверх
15.08.201713:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве женщина перепутала передачи авто и протаранила бизнес-центр

    (обновлено: )122
    Женщина-водитель перепутала передачи и врезалась в служебный вход бизнес-центра. К счастью, в момент аварии возле банкомата, куда врезалась водитель, никого не было, и никто не заходил в здание.
    На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра
    facebook.com/autokiev.info

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра, пишет "Киев Автомобильный".

    Как стало известно, женщина-водитель перепутала передачи.

    facebook.com/autokiev.info
    На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра

    К счастью, в момент аварии возле банкомата, куда врезалась водитель, никого не было, и никто не заходил в здание. На место ДТП вызвали полицию.

    facebook.com/autokiev.info
    На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра
    facebook.com/autokiev.info
    На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра

    Как сообщалось ранее, на трассе Мариуполь — Мелекино в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Оружие. Архивное фото
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Вяленая рыба. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?