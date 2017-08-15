В Киеве женщина перепутала передачи авто и протаранила бизнес-центр

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра, пишет "Киев Автомобильный".

Как стало известно, женщина-водитель перепутала передачи.

facebook.com/autokiev.info На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра

К счастью, в момент аварии возле банкомата, куда врезалась водитель, никого не было, и никто не заходил в здание. На место ДТП вызвали полицию.

facebook.com/autokiev.info На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра

facebook.com/autokiev.info На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра

Как сообщалось ранее, на трассе Мариуполь — Мелекино в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.