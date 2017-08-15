В Киеве женщина перепутала передачи авто и протаранила бизнес-центр

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра, пишет "Киев Автомобильный".
Как стало известно, женщина-водитель перепутала передачи.
На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра
К счастью, в момент аварии возле банкомата, куда врезалась водитель, никого не было, и никто не заходил в здание. На место ДТП вызвали полицию.
На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра
На улице Гарматной в Киеве водитель на автомобиле Honda Accord въехала в служебный вход бизнес-центра
Как сообщалось ранее, на трассе Мариуполь — Мелекино в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.