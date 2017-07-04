Суши и не только. Рубан о санитарном состоянии заведений Киева

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Госпродпотребслужба Киева после проведенных проверок приняла решение приостановить работу 30% заведений общественного питания для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.

В ведомстве сообщили, что количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 38 случая.

Подробнее массовое отравление в столице, как контролируется качество продуктов, и куда обратиться в случае неприятностей, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Одна із основних столичних новин – масове отруєння людей суші. Яка у вас найсвіжіша інформація?

— На сьогоднішній день ситуація, можна сказати, локальна, ми реєструємо підвищену захворювання саме з даним суб’єктом – суші "Євразія" за вулицею Дмитрівською, 2А.

На дану годину зафіксовано 38 випадків захворювання, звернення за медичною допомогою з приводу гострої кишкової інфекції. Вже на сьогоднішній день ми знаємо, що це у семи випадках підтверджена сальмонела Enteritidis групи Д.

Встановлений носій або хворий на сьогоднішній день серед персоналу – це повар даного закладу, а також є лабораторне дослідження з поверхонь навколишнього середовища самого суб’єкта господарювання виявлені бактерії кишкової палички, що свідчить про недотримання санітарно-гігієнічного режиму, непроведення якісної дезінфекції в даному приміщенні, що, можливо, призвело до забруднення продуктів харчування та в подальшому отруєння людей.

Чи відомо, якими саме продуктами отруїлися люди?

— На сьогодні відомо про порушення санітарно-гігієнічного, ветеринарно-санітарного законодавства на даному суб’єкті, що призвело до забруднення всіх майже продуктів харчування. І ми отримуємо вже детальне лабораторне дослідження щодо продуктів харчування, які були вилучені та знешкоджені в середу.

Але на сьогоднішній день дані лабораторних досліджень, які ми вже отримали, свідчать, що був носій або хворий, це кухар даного закладу. Друге – недотримання режиму, що призвело до забруднення продуктів харчування. По-третє, ми реєструємо гостру кишкову інфекцію у 38 осіб, з яких у семи – підтвердження сальмонели Enteritidis групи Д.

Яка ситуація з самим закладом?

— Він закритий, проводяться розслідування, передана справа до Нацполіції, є вже кримінальне провадження, відповідно стаття 325 Кримінального кодексу.

По-друге, до суду передана справа щодо припинення діяльності даного суб’єкту і проведення повних заходів щодо усунення всіх недоліків.

По-третє, ми зареєстрували в четвер також аналогічний випадок, пов'язаний з іншим закладом на Петрівці і сьогодні видано мною розпорядження щодо припинення тимчасово закладу, тому що ідентичні порушення були виявлені і в даному закладі.

Наразі 103 заклади перевірені, і з’явилася інформація, що тільки в чотирьох з них не було виявлено порушень.

— Так. 103 заклади було заплановано, у 83-ох провели детальне обстеження, в чотирьох закладах взагалі не було виявлено ніяких порушень і 28 припинили свою роботу тимчасово, за власною ініціативою.

Які саме заклади перевіряли?

— На сьогоднішній день в Києві зареєстровано офіційно понад вісім тисяч закладів громадського харчування, але вибрали групи ризику, перш за все, пов’язані з реалізацією з такою сировиною, як риба та морепродукти. Ми будемо їх і далі моніторити, це великі мережі, які здійснюють продаж суші та інших морепродуктів.

Наскільки часто нас годують продуктами невідомого походження чи зіпсованим?

— В кожному суб’єкті господарювання є відповідальні особи, які несуть за це юридичну та кримінальну відповідальність. І це визначено чинним законодавством.

На всіх суб’єктах господарювання працює директор, який відповідає за це юридично і кримінально, повар, який несе також кримінальну відповідальність. І в даному випадку реєстрація отруєнь – це виключно вже площина КК, ст. 325. Що стосується безпечних продуктів харчування, якісних продуктів харчування, то на сьогоднішній день теж перейдемо до сфери відповідальності.

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На агропромислових ринках працюють ветеринарно-санітарні лабораторії, ветеринарно-санітарні експертизи, де працюють лікарі, які несуть за це повну юридичну і кримінальну відповідальність. Кожний продукт, який надходить на агропромисловий ринок, повинен і проходить лабораторне дослідження, дається довідка ветеринарно-санітарної експертизи. Тому, громадяни, запитайте у кожного продавця дану довідку і моніторте за даними довідками.

На ярмарках міста Києва також працюють лікарі ветеринарної медицини і не допускають проходження товарів без супровідних документів. Що стосується супермаркетів, торгових мереж, то в кожному супермаркеті, мережі працює офіційний лікар ветеринарної медицини, який також щодня проводить моніторинг за сировиною, за продуктами харчування і несе повну відповідальність.

Що стосується стихійних ринків, то на сьогоднішній день це загроза не лише для здоров'я, але і для життя громадян. Тому тут вже кооперативна солідарна відповідальність між суб’єктом господарювання, споживачами та державою, яка контролює.

З боку державного органу територіальна держпродспоживслужба для суб’єктів господарювання пропонує сьогодні звернутися до нас з метою залучення фахових аудиторів щодо приведення суб’єкта до відповідного законодавства. По-друге, громадян при виявленні порушень з боку суб’єкта, також закликаємо звертатися на гарячу лінію Держпродспоживслужби. Будемо реагувати та виправляти цю ситуацію.

Коли востаннє проводилася загальна перевірка закладів громадського харчування?

— Загальна перевірка вже не проводилася близько п’яти років. Проводяться лише окремі випадки, відповідно до чинного законодавства, по зверненнях громадян, по зверненнях суб’єктів господарювання.

Але така глобальна перевірка, системна перевірка суб’єктів, яку ми розпочали сьогодні (в понедельник, 3 июля — Ред.), і це підтримується з боку київської міської влади, щодо жорсткого контролю за суб’єктами господарювання, які здійснюють обіг харчових продуктів, розпочали ми з суботи. І ми будемо продовжувати з метою приведення суб’єктів господарювання, бізнесу, який працює в даній сфері, в потрібне русло.

Питання від слухача: "Де можна побачити список місць і результати перевірок?"

— Так, дійсно, з сьогоднішнього дня (с 3 июля — Ред.) на нашому сайті буде розділ безпечних суб’єктів господарювання. І вже в даному напрямку ми працюємо, і вже майже через три доби з'являться ті суб’єкти господарювання, які дійсно безпечні, дають безпечні послуги. Даної послуги на сьогоднішній день немає, не було.

Споживачам, які зафіксували порушення, куди звертатися?

— В усьому цивілізованому світі працює так званий трикутник бізнес — споживач – влада. Тому несуть солідарну відповідальність як бізнес, який надає послуги, як споживач, який купує продукти харчування невідомого походження, так і влада, яка забезпечує контроль за деякими показниками продуктів харчування.

Алгоритм дій — такий. Перш за все, якщо людина отруїлась або придбала продукт харчування і з’явились будь-які клінічні ознаки, треба негайно звертатись за медичною допомогою. Протягом 2-12-ти годин інформація щодо отруєння надходить до структурного підрозділу МОЗ, і ми вже як територіальний орган Держпродспоживслужби спільно протягом 24-ох годин реагуємо, виходимо на даний суб’єкт і проводимо заходи.

Я хочу нагадати, що при реєстрації ботулізму о дев’ятій ранку в понеділок по місту Києву вже о 18.00 був заборонений продаж всієї риби в’яленої, яка була зареєстрована. По ботулізму в святковий день, 28 червня, в 12.00 годині була реєстрація і попадання в інфекційну лікарню осіб, а в 18.00-19.00 годин вже даний суб’єкт не працював, інформація була надана, і на сьогоднішній день він не працює, продукція вилучена. Тому звертайтесь за медичною допомогою.

Це перший швидкий важіль, і ми будемо супроводжувати, допомагати супроводжувати в судах щодо повернення коштів, які витрачені на лікування.

Друге – це звернення громадян у випадках виявлення прострочених продуктів харчування. Відповідно закону про захист прав споживачів, до суб’єкта господарювання, а також до територіального органу Держпродспоживслужби.

Ми отримуємо відповідні погоджувальні документи в центральному органі виконавчої влади в залежності від напрямку і протягом одного-двох тижнів виходимо на даний суб’єкт. Фактично 80% ми вирішуємо питання на користь споживача – повернення коштів, повернення товару або надання якісної послуги.

І третє – це державний нагляд відповідно до вже плану загальнодержавного, який публікується до 15 грудня. Ми попереджаємо суб’єкт господарювання про вихід на даний суб’єкт за 10 діб, виходимо, перевіряємо в межах законодавства, яким надано повноваження.

Чи буде проведена перевірка відділів кулінарії в супермаркетах?

— З даного питання сьогодні проводили нараду з офіційними лікарями, які базуються на кулінарних цехах у супермаркетах, і ми посилюємо таку ж роботу по суб’єктам господарювання, які надають дану послугу. І будемо інформувати, публічно інформувати про роботу з даними суб’єктами.

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Закон про безпеку харчових продуктів, який щойно підписав президент, кого насамперед стосується?

— Перш за все, передбачає відповідальність суб’єктів господарювання за ту роботу, яку він здійснює, саме суб’єкт господарювання.

По-друге, це базова складова, це безперешкодний вхід на суб’єкт господарювання, виявлення порушень та припинення діяльності за необхідності даного суб’єкта. Передбачаються величезні штрафні санкції за виявлені порушення ветеринарно-санітарного законодавства, і також основне – залучення до аудиторів, залучення до інспекторів та проведення аудиту профільні громадські організації.

Питання від слухача Сергія: "Чи покарані постачальники отруйної риби, бо заборона продажу є боротьбою вже з наслідками"?

— На сьогоднішній день встановлено, що саме риба, яка була зафіксована 29 травня і пов’язана з ботулізмом, є лабораторні дослідження, це риба з Кіровоградської області. Даний суб’єкт не працює з 29 травня, вже є судове рішення по даному суб’єкту, визначена додаткова експертиза. Дана риба взагалі не повинна бути в мережах супермаркетів України.

Деякі експерти кажуть, що за таких умов краще СЕС повернути. Це би виправило ситуацію?

— Ні, на сьогоднішній день крок створення владою Держпродспоживслужби – це вагомий крок, майбутній. І деякі розвинуті країни вже приїжджають до України вивчати цей досвід. Тому що в даній службі поєднані як функції СЕС, як ветеринарно-санітарний блок, так і захист прав споживачів, метрології, так і оцінка відповідності. Тому в єдиному органі це можна перевірити і надати відповідні поради.

За Радянського Союзу був єдиний власник всього, фактично, бізнесу. Це була держава. І відповідала також держава. Якщо є порушення на будь-якій фабриці, заводі, це виходить та ж санепідслужба і проводить відповідні заходи.

Сьогодні основний власник – це суб’єкти господарювання різної форми власності. І ми йдемо в Європу, і перш за все це крок до самовідповідальності.

І я повторю про солідарну відповідальність. У випадку виявлення випадків погіршення надання послуги, товару або інших робіт звертайтеся до територіальних органів Держпродспоживслужби, які будуть зобов’язані миттєво реагувати на порушення законодавства.

А що стосується продуктів харчування, то дійсно, на сьогоднішній день працюють ГОСТами дуже мало. В основному — за технічними регламентами, які встановлює сам виробник. Тому при покупці продуктів харчування обов’язково вивчайте маркування, де вказано чітко наявність відповідності показникам безпеки та корисність даного продукту.

Як споживачу отримати відшкодування? Чи можна звертатися до суду?

— Якщо ми будемо брати випадок отруєння в даному ресторані, то ми вже підготували і надали позов до суду. Перш за все, щодо закриття даного суб’єкта господарювання та приведення до нормативних норм.

По-друге, це ми на сьогоднішній день проводимо роботу з хворими людьми, які отруїлися і понесли шкоду як моральну, так і матеріальну, щодо формування загального позову про повернення таких коштів від суб’єкта господарювання.

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До даного суб’єкта господарювання ми також будемо надавати свої дані щодо витрат державним органом на проведення лабораторних досліджень, випробувань, тому що працювала при обстеженні понад 20 осіб. Тому буде надано в суд з метою повернення коштів перш за все споживачам, а по-друге, державному органу на витрати при здійсненні обстеження.

Ранее профессор Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко заявила в эфире "ГС", что для суши используется импортированная рыба, поэтому были нарушены условия хранения требовательного к температурным условиям продукта.