Комаровский: вопросы о сыворотке от ботулизма нужно задать депутатам

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Украине вспышка ботулизма — украинцы умирают, а спасительной сыворотки нет. За последние три месяца в стране уже зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, девять из них – с летальним исходом. Лишь в мае-июне этого года были зафиксированы заболевания ботулизмом в Киеве, Сумах, Киевской, Полтавской, Винницкой, Херсонской, Сумской, Запорожской, Львовской, Ровенской областях. Причиной стала некачественная вяленая рыба.

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Резко высказался по поводу ситуации с ботулизмом в Украине и известный украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский. По его словам, сывороток от ботулизма и юридических механизмов их быстро закупить нет. При этом он подчеркнул, что юридическими механизмами занимается Рада, поэтому и вопросы нужно задавать не Минздраву, а депутатам.

"МОЗ не занимается юридическими механизмами – это дело Рады. Ну или СНБО, если принять во внимание высокую вероятность дифтерии и тысяч смертей. Поэтому бегать надо не за чиновниками МОЗ с вопросами про сыворотку, а за депутатами. Я к ним обращаюсь уже 2 года. А вы обращаетесь ко мне. Ну где же логика?" - написал Комаровский у себя в Facebook.

Три болезни, отмечает педиатр, актуальны для украинцев всегда – столбняк, дифтерия, ботулизм. Все три лечатся только сыворотками. И все уже "говорено-переговорено публично раз 20 только по центральным каналам".

В качестве примера Комаровский приводит отрывок из своего выступления на передаче "Черное зеркало" в октябре 2015 года.

"На сегодня в стране от дифтерии привито менее 50% людей. Дифтерия лечится одним единственным лекарством — противодефтерийной сывороткой. Противодефтерийной сыворотки в областных инфекционных больницах нет…", — говорит Комаровский.

В то же время некоторые обвинили Комаровского в необоснованной защите Минздрава. На что он ответил: "Я бы мог вам рассказать, как еще прошлая Рада запретила регистрацию препаратов без GMP и оставила страну без туберкулина, БЦЖ и сывороток… И еще много другого…".