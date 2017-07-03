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    Кто еще не отравился суши? Соцсети о проблемах общепита

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    (обновлено: )9920
    Жить становится опаснее… Сегодня даже обычный поход в кафе может уложить на больничную койку. Что и произошло с несколькими десятками людей, отведавшими суши в одном из столичных заведений общепита. Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Суши. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Массовое отравление суши в столице получило вполне разумное продолжение: в Киеве на время закрываются треть заведений общепита — там должны провести надлежащие санитарные мероприятия и исправить недостатки. Об этом сообщила Госпотребслужба после проведенной 1 июля проверки. Согласно лабораторным исследованиям причиной бед в столице может быть возбудитель сальмонеллеза. Между тем в Киеве количество пострадавших от отравления пищей в заведениях общепита достигло 34 человек.  

    В украинском сегменте соцсетей нынче эта тема особо актуальна: "А что уже говорить о забегаловках разного уровня?"; "Санэпиднадзор и санитарные врачи были — такого не было". "Учитывая толщину рыбы в отечественных суши-барах в несколько микрон, для меня загадкой остается, сколько их нужно было сожрать, чтобы отравиться?" — Задают в сетях и такие вопросы. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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