Кто еще не отравился суши? Соцсети о проблемах общепита

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Массовое отравление суши в столице получило вполне разумное продолжение: в Киеве на время закрываются треть заведений общепита — там должны провести надлежащие санитарные мероприятия и исправить недостатки. Об этом сообщила Госпотребслужба после проведенной 1 июля проверки. Согласно лабораторным исследованиям причиной бед в столице может быть возбудитель сальмонеллеза. Между тем в Киеве количество пострадавших от отравления пищей в заведениях общепита достигло 34 человек.

В украинском сегменте соцсетей нынче эта тема особо актуальна: "А что уже говорить о забегаловках разного уровня?"; "Санэпиднадзор и санитарные врачи были — такого не было". "Учитывая толщину рыбы в отечественных суши-барах в несколько микрон, для меня загадкой остается, сколько их нужно было сожрать, чтобы отравиться?" — Задают в сетях и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook