Число отравившихся суши в киевском ресторане возросло до 25 человек

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. За медицинской помощью после отравления суши в одном из столичных ресторанов обратились 25 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Госпотребслужбы Александ Овчаренко в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сообщалось, что в Киеве медики зафиксировали 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов.

"На данный момент за помощью обратились 25 человек, из них один ребенок. Четыре человека, в том числе ребенок, от госпитализации отказались и на лечении находится 21 человек. Отобраны образцы проб, обследовано 20 человек персонала, который предоставлял услуги питания, и все материалы направлены в лабораторию. Через сутки-двое будем понимать, что повлекло данное заболевание", — сказал он.

Овчаренко также отметил, что все материалы переданы в Национальную полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 325 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.