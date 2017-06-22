В Минздраве не знают, сколько вообще нужно сывороток от ботулизма – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Сыворотка от ботулизма поступит в Украину на этой неделе. Как заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, государство попросило предоставить партию антидота в качестве гуманитарной помощи в ПРООН и Красном Кресте.

Такой вариант поставки она объяснила тем, что сыворотка в Украине не зарегистрирована, и ее нельзя закупать легально.

Можно ли решить подобным образом эту проблему, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил президент международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Такий крок – вирішує проблему, принаймні сьогодні?

— Наскільки мені відомо, у світі є всього три виробники тої сироватки, причому один із виробників, який знаходиться ближче всього, — в Польщі. Першого липня просто заводи зупиняються, ідуть у відпустку. І незважаючи на те, що сироватка є в сусідніх країнах, для України, я не думаю, що вона буде вироблена. Саме тому планується завезти її через, наскільки я розумію, через Червоний Хрест у вигляді гуманітарної допомоги.

Чому так мало заводів? Вона їм не потрібна просто?

— Ні. З ботулізмом ситуація наступна, що наскільки мені відомо, в Америці, наприклад, близько 200 тисяч доз від ботулізму існує, тому що є достатньо велика проблема захворіння ботулізму дітей до року життя. А в Україні, наскільки, знову-таки, мені відомо, просто коли людина помирає від ботулізму, ставлять інший діагноз. Тобто припинення дихання, зупинка серця. Питання ж дуже просте. Наші медичні працівники ставлять діагнози, дають висновки щодо причини смерті людини не завжди коректно. І цьому є певні пояснення, але ці пояснення зводяться всі до, скажемо так, недолугої системи статистичної, і її, на жаль, фальсифікації медичної статистики приблизно з 2004 року. Тобто цю інформацію мені надали працівники департаментів різних областей України протягом останніх 5-7 років статистика є недостовірною. Тому, скільки в Україні помирають від ботулізму насправді, і скільки потрібно сироваток, я більш ніж впевнений, що МОЗ не має навіть розуміння. Питання не в тому, чому так мало виробників. Це ж певний специфічний продукт – сироватка від ботулізму, і наявність невеликої кількості виробників в світі не говорить, що побороли в світі цю проблему. Але це ринкові відносини. Значить, виробникам немає сенсу виробляти цю сироватку. Питання про те, що МОЗ минулого року просто не замовило цей продукт, він замовляється завчасно, і через те зараз ми маємо цю проблему, яка є. І тому будуть завозити як гуманітарку.

Чи можна вважати таку вакцину офіційною?

— Це теж є певна проблема. Тому що я більше ніж впевнений, що відповідальність буде за пацієнтом. Тобто якщо пацієнт або родичі пацієнта погодяться, то її буде введено, цю сироватку. Я не знаю, чи встигнуть за дуже стислий термін зареєструвати ці препарати, які завозяться по гуманітарці, це треба запитати в Державного експертного центру, який займається тими питаннями. Я знаю, що зараз в Україні вже завезена перша частина тих препаратів, наскільки я знаю, КМДА планує виділити в найближчий час близько мільйона гривень на закупівлю сироваток. І ці гроші будуть, скоріше за все, перераховані Червоному Хресту, який зможе це зробити швидко. Тобто завезені ці препарати будуть поставлені в Україну як гуманітарка, достатньо легально. Питання буде в подальшому, чи лікар або лікарня візьме на себе відповідальність ввести цей препарат, бо треба буде дійсно розуміти весь ланцюг поставки, збереження всіх режимів, і дійсно треба буде розуміти, що всередині цієї упаковки знаходиться.

Чи може ця сироватка від ботулізму використовуватися в лікуванні, в ефірі "ГС" прокоментувала інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

Чому, на вашу думку, сироватку доставляють в якості гуманітарної допомоги, а не купують легально?

— Це питання більш юридичне, ніж медичне. І як лікар можу відповісти з такої точки зору, що на закупівлю, розповсюдження та введення хворим біологічних препаратів, таких як вакцини, сироватки, імуноглобуліни, потрібен правово-нормативний документ. І потрібні всі ці круги пройти і отримати дозвіл на введення. Це час. Це дуже великий час.

Це перший вид сироватки, що планують завезти в Україну таким чином, чи подібні випадки вже були?

— Ні, стосовно імунобіологічних препаратів це, так би мовити, вже другий випадок. Перший випадок був, коли як гуманітарну допомогу привозили деякі вакцини. Але внутрішньо було розроблено певні протоколи введення цих вакцин, і не знаю, яким чином вони отримали дозволи та всі ліцензії на їх скорочасне введення. Мабуть, по такому ж принципу підуть і зараз. Тобто отримання завчасно сертифікатів, або це сертифікати міжнародної якості і класу, які дають право використовувати цей препарат по всьому світу. Якщо тільки такими користатися правилами, то тоді можна її вводити, сьогодні її завезли зранку, а вже в обід її можна колоти нашим українським хворим.

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Поки що такої ухвали немає. Чи будуть лікарні зобов’язані прийняти цю сироватку чи вони можуть відмовитись?

— Я думаю, що тут або буде віддано на розсуд адміністрації лікарні, або адміністрація лікарні буде діяти за якоюсь схемою, яка буде розроблена за 15 хвилин до ввезення цієї сироватки. А знову-таки, схема ця повинна йти зверху. Ми всі, скажемо так, люди, які ходимо під керівництвом. Що скаже вище керівництво, у нашому плані це як буде скеровано МОЗ, так ми і будемо поступати. Як лікар на десятій ланці всього цього кола, я не маю права вводити препарат, доки я не отримаю хоча б дозволу адміністрації своєї лікарні. Не кажучи вже про дозволи МОЗ і ВООЗ.

Раніше ви казали, що лікарі не використовуватимуть сироватку невідомого походження, оскільки вона може не вилікувати, а навпаки, нашкодити. З гуманітарною сироваткою такого не може трапитися?

— Все може трапитися. Її можуть привезти якось невірно, не дотриматися всіх необхідних стандартів її перевезення. І це буде вже не сироватка, а це вже буде знаряддя масового вбивства. Але ми всі, я ж кажу, ми всі підпротокольні, ми всі ходимо під потрібними номенклатурами. І якщо адміністрація лікарень буде скерована вищою адміністрацією і буде всім сказано: гей, гуртом батька бити, тобто вводити сироватку хворим, отже, ми, як лікарі, просто будемо зобов'язані це робити. Якщо жодного спонукання до введення незнайомого нам до того препарату немає, то всі лікарі скажуть, що ми до цього не будемо причетні, лікувати тим, що в нас є. Тому що ми просто не маємо права вводити хворому те, що ми не знаємо.

А які супровідні документи мають бути?

— Це, як правило, на імунобіологічні препарати, це ліцензія, особливий сертифікат і ті документи, які засвідчують дотримання всіх вимог щодо її транспортування. Тобто за всіма зазначеними і перевіреними схемами. Там і холодовий ланцюг, і передача, час прийому, і чітко дати випуску, серії тощо. Якщо якогось з цих документів немає, то це трошки якось неправильно, її водити. Тому що ми не впевнені, що це за препарат. Навіть якщо він міжнародний.

Ранее эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко в эфире "ГС" подчеркнула, что до сих пор не разработан четкий перечень услуг и лекарств, стоимость которых будет покрываться государством.

А гендиректор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев в эфире "ГС" заявил, что в бюджете нет денег для обеспечения предполагаемых медицинской реформой фингарантий предоставления медуслуг.